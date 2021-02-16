خطوات التسجيل بالراجحي مباشر الأفراد ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل الراجحي مباشر للأفراد، يعتبر بنك الراجحي هو احد اكبر البنوك في المملكة العربية السعودية والذي يقوم على تقديم عدد كبير من الخدمات سواء للشركات أو المؤسسات أو الأفراد كما يقوم بتوفير عدد من الخدمات البنكية للعملاء والتي تحول دون توجه العميل المباشر للبنك والقيام بها من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة له في مختلف أرجاء المملكة، كما يعد بنك الراجحي أيضا أحد البنوك الرسمية في المملكة والذي يدير عددا كبيرا من الأرباح الآمنة من خلال تداولات البورصة بالمملكة.

خطوات التسجيل في خدمة مباشر الأفراد

أما عن خطوات التسجيل في خدمة مباشر للأفراد، والتي يكثر التساؤل والبحث عنها بالوقت الحالي هي:

من خلال تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص والتابع لبنك الراجحي الكترونيا، لتظهر أمامك الصفحة الرئيسية لتقوم باختيار خدمة الأفراد من خلال تلك القائمة على يسار الشاشة، ليظهر أمامك بعدها صفحة بتسجيل بياناتك مثل: الاسم ورقم الحساب والرقم السري، بعد التأكيد على إدخال تلك البيانات تقوم بالنقر على تسجيل الدخول، لتظهر أمامك صفحة أخرى، اضغط على الخدمات الالكترونية.

وتقوم ببدء عملية التسجيل الخاصة بك في الخدمات المصرفية الإلكترونية، واختيار خدمة مباشر للأفراد، لتقوم بعدها بإدخال رقم الهاتف الخاص بك لتأكيد الحساب، ويتم التأكيد على الرقم من خلال رقم بطاقة الصراف الخاص بك، بعدها تظهر أمامك صفحة لملأ البيانات مثل اسمك واسم العائلة، رقم البطاقة الائتمانية الخاصة بك، لتقوم بذلك بإنهاء كافة خطوات تسجيل الحساب.

تظهر صفحة أخرى أمامك لتختار منها خدمة مباشر للأفراد، لتقوم بالضغط على مربع تسجيل، وتقوم بإدخال اسم الحساب والرقم السري، والضغط على استمرار، يرسل البنك لك على رقم الهاتف رسالة تأكيد، لتقوم بإدخال الرمز المرسل لك لاستكمال باقي خطوات التسجيل، لتقوم بعدها بالضغط على مربع تسجيل لتظهر أمامك تم التسجيل بنجاح.

مميزات خدمة مباشر الأفراد ١٤٤٢

ومن أهم المميزات التي تمنحها خدمة الراجحي مباشر للأفراد، هي أن تلك الخدمة توفر كافة متطلبات الخدمات البنكية لمختلف العملاء والمستخدمين منها: خدمات التمويل المختلفة زواج أو سيارات أو عقارات إلى آخره، كما يمكن الكترونيا إتمام كافة الإجراءات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى البنك، كما تمكنك من دفع كافة فواتيرك أيضا.