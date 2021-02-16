نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1442 في نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1442 في نظام نور حيث يبحث أولياء الأمور هذه الأيام عن مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول ١٤٤٣ داخل الأراضي الحجازية لمعرفة المواعيد المقررة من قبل وزارة التعليم السعودي لكي يتثنى لهم تسجيل أبناءهم في المرحلة التعليمية الأولي واتباع الخطوات المقررة وتحضير الأوراق المطلوبة في عملية التسجيل ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال شرح مبسط رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي للطلبة السعوديين والغير سعوديين والمقيمين داخل المملكة السعودية.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد استقبال تسجيل الطلاب المستجدين للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للعام الهجري الحالي 1442 فرغم أزمة كورونا التي تجتاح العالم بأسرة والمملكة السعودية تجاهد حكومة المملكة في وقوفها واستمرارها علي بذل كل الجهود في سبيل استمرار العملية التعليمية كما هي وبشكل منظم مع الأخذ في الاعتبار إجرائيات الاحترازية لذا وضعت الوزارة بعض شروط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1442 في نظام نور للسعي قدما في استقرار المنظومة التعليمية وجأت الشروط كما يلي :

يجب أن يكون عمر الطالب المستجد سته أعوام بداية من العام الدراسي الجديد. ويتم استثناء الطلاب الأقل من ست سنوات بثلاثة اشهر فقط في التسجيل للمرحلة الابتدائية. أما في حاله أن كان عمر الطفل اقل من الشرطين السابقين يمكنه أحضار شهادة من مدرسة رياض الأطفال حكومية. يجب حصول الطالب علي استمارة النماء والتي تثبت بأن الطالب متقن للمهارات الأساسية. يجب أحضار شهادة من مدرسة رياض الأطفال السابقة بنجاحه وتأهله للالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1442 للمقيمين

أصدرت وزارة التعليم السعودية قرارات بمواعيد تسجيل الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية وقد تم تقسيم الطلبة إلي عدة مراحل لتنظيم عملية التسجيل عبر نظام نور الإلكتروني وجأت المراحل كلاتي :

تسجيل الطلبة والطالبات السعوديين في مدارس الحكومة السعودية ابتدأ من يوم 11/6/1442 هجريا. تسجيل الطلاب السعوديين والمقيمين داخل المملكة في المدارس الخاصة واللغات ابتدأ من يوم 11/6/1442 هجريا. تسجيل الطلاب السعوديين من أم سعودية الجنسية في مدارس الحكومة ابتدأ من يوم 14/7/1442 هجريا. تسجيل الطلاب غير السعوديين في مدارس الحكومة ابتدأ من يوم 14/8/1442 هجريا. تسجيل الطلاب الغير سعوديين وولي أمرهم يعمل في قطاع الوظائف الحكومية ابتدأ من يوم 5/9/1442 هجريا. تسجيل الطلاب المستجدين الغير سعوديين وولي أمرهم يعمل في وظائف القطاع الخاص ابتدأ من يوم 19/9/1442 هجريا.

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي

نضع بين أيديكم الآن رابط مواعيد تسجيل طلاب الصف الأول 1442 في نظام نور التعليمي التابع لوزارة التعليم السعودية فكل ما عليكم هو الدخول عبر الرابط السابق لنظام نور الإلكتروني وتسجيل الدخول كولي أمر بكتابة اسم المستخدم ورقم المرور الخاص بك وكتابة الرمز المائي الموضح أمامك علي الشاشة والضغط علي كلمة تسجيل.