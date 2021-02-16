نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم فى الحرس الوطني لحملة الثانوية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم فى الحرس الوطني للثانوية 1442 وخطوات التسجيل فى الحرس الوطني الثانوي وشروط التقديم فى الحرس الوطني الثانوي حيث تتيح وزارة الحرس الوطني تسجيل طلبات الالتحاق وذلك لدراسة المهارات العسكرية والتي تؤهل للعمل فى المجال العسكري وتمنح الوزارة الخريج شهادة تؤهل حاملها باللحاق بالسلك العسكري بالمملكة وسنتطرق لكافة تفاصيل التقديم للحرس الوطني ثانوي 1442. مميزات التقديم فى الحرس الوطني 1442 ووظائف الخدمة العسكرية يتم تعيين المتقدم على وظائف تابعة لمجاله التخصصي حسب مؤهلة الدراسي.

الحصول على رواتب وبدلات وعلاوات فنية حسب اللائحة التنفيذية.

الحصول على علاج للحاصل على الوظيفة بالخدمة العسكرة تشمل أفراد أسرته.

الحصول على سكن عائلي ف إسكان الحرس الوطني.

يتم منح المتخرج دورات تدريبية فى مجال تخصصه.

الحصول على ميزة تخفيض تذاكر السفر فى كافة وسائل النقل بالخطوط السعودية بنسبة 50% من ثمن التذكرة.

استكمال الدراسة بالمدارس التعليمية التابعة للحرس الوطني. ما هي شروط التقديم للحرس الوطني ثانوي 1442 وضعت وزارة الحرس الوطني بالمملكة عدد من الشروط الهامة والتي يجب أن تنطبق على المتقدم للحرس الوطني الثانوي والتي سنتناولها فى السطور التالية: استيفاء شرط الجنسية للمتقدم وهو أن يكون سعودي الأصل والمنشأ.

يستثني شرط المنشأ لمن كان يعمل والدة في خدمة المملكة بالخارج.

شرط أساسي أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه جنائياُ أو مدان فى أي قضايا أو جريمة نخلة بالشرف والأمانة.

تجاوز الكشف الطبي الخص بالتقديم وان يكون لائق طبياً وجسده متناسق مع الطول.

عدم تجاوز عمر المتقدم الثلاثون عاماً وألا يقل عمره عن عشرون عاماً.

عدم التحاق المتقدم بأي وظيفة حكومية.

توافر المؤهلات الفنية للمتقدم بما يتطابق مع اللائحة التنفيذية للحرس الوطني الثانوي.

حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة.

حصول المتقدم على الوظائف الفنية على الدورات المهنية من الجهات الحكومية المعتمدة.

حصول المتقدم لوظيفة سائق على رخصة سارية المفعول من قبل مدارس القيادة المعتمدة.

تجاوز طول المتقدم 165 سم وتناسق الطول مع الوزن. كيفية التسجيل فى الحرس الوطني لطلبة الثانوية العامة خطوات التسجيل فى الحرس الوطني للثانوية يتم عن طريق الخطوات التالية التي سنتناولها بالشرح فى السطور التالية: تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الحرس الوطني.

النقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على خيار “القبول والتسجيل” فى القائمة الجانبية.

القيام بكتابة رقم الهوية فى الخانة المخصصة لذلك.

القيام بكتابة تاريخ الميلاد فى الخانة المخصصة لذلك.

الاطلاع على الشروط والأحكام والنقر بالموافقة عليها.

الانتقال إلى تبويب خاص بالتسجيل فى الحرس الوطني.

النقر على خيار “تسجيل طلب جديد” أو “تعديل طلب سابق”.

القيام بكتابة البيانات المطلوبة فى الخانات المخصصة لها.

النقر على خيار “إرسال”.

ستظهر نتائج القبول فى الموقع الاليكترونى للقبول والتسجيل. الموقع الرسمي ورابط التقديم فى الحرس الوطني لطلبة للحاصلين على الثانوية موقع التقديم فى الحرس الوطني لطلاب الثانوية 1442 يكون ذلك عن طريق تسجيل الدخول إلى رابط الحرس الوطني الاليكترونى والقيام بإتباع تعليمات التسجيل وخطوات التسجيل فى الحرس الوطني للثانوية 1442 كما ذكرناها فى السطور السابقة وذلك لضمان نجاح عملية التسجيل فى رابط التقديم فى الحرس الوطني ثانوي 1442. الصحة السعودية تدعو إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح

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