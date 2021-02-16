يتسع لـ3000 عامل.. فيصل بن سلمان يدشن أول مشروع نموذجي لإسكان العمالة بالمدينة المنورة

بلادي – الرياض :

دشن أمير منطقة المدينة المنورة، فيصل بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، أول مشروع نموذجي لإسكان العمالة بالمدينة المنورة، والذي يتسع لحوالي 3000 عامل، ويقع على مساحة 40 ألف متر مربع، ويضم مختلف الخدمات اللازمة.

وقال فيصل بن سلمان خلال تدشين المشروع، إن المشروع الجديد لإسكان العمالة يأتي كنموذج للحلول السريعة التي أقرّتها اللجنة الرئيسية بالمنطقة، لدراسة أوضاع سكن العمالة الوافدة وتصحيح المواقع المُخالفة.

يُذكر أن منطقة المدينة المنورة تشهد استكمال تنفيذ عدد من المشاريع النموذجية لإسكان العمالة في عدد من المواقع تشمل حي العيون وحي الهجرة، بالإضافة إلى ترسية أمانة المنطقة لمشروع آخر على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع على طريق الهجرة السريع، ليصل مجموع الطاقة الاستيعابية لمساكن العمالة إلى حوالي 15 ألف عامل، كما تم تنفيذ سكن نموذجي يستوعب 5 آلاف عامل تحت إشراف الهيئة الملكية بينبع.