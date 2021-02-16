“الشؤون الإسلامية” تحذر المصلين من الذهاب للمساجد في حالة الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا

بلادي – الرياض :

حذّرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الثلاثاء)، المصلين من الذهاب إلى المسجد، حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، خشية إلحاق الضرر بالمصلين الآخرين.

وجددت التأكيد على أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد، ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة، وتحقيق التباعد الجسدي، للحماية من خطر فيروس كورونا.

وكانت الوزارة أغلقت اليوم 9 مساجد مؤقتًا في 6 مناطق، بعد ثبوت إصابة 15 حالة بفيروس كورونا بين المصلين.