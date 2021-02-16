النيابة العامة: يُحظر أي تجمع للمتسوقين أو العاملين بما يتجاوز الأعداد المسموح بها

بلادي – الرياض :
أعلنت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، حظر أي تجمع للمتسوقين أو العاملين، سواء كان داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، والتحديثات الملحقة بها.
وحذرت من أن تكرار الإخلال بأي منها يوجب المساءلة الجزائية المشددة، لافتة إلى أنه عند تكرار هذه الأفعال المحظورة للمرة الثالثة تتولى النيابة مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية المشددة تجاه من حضر والعاملين وكذلك المنشأة والمسؤول.
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