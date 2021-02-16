جامعة الملك خالد تعلّق على ما تم تداوله بشأن تدريب الطالبات

بلادي – الرياض :

أصدرت جامعة الملك خالد، اليوم (الثلاثاء)، بياناً توضيحياً علّقت فيه على ما تم تداوله بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بتدريب الطالبات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة مفلح القحطاني، وفقاً للبيان، أن ما تم تداوله هو تنبيهات أرسلتها عضو هيئة التدريس للمقرر ذي العلاقة في شطر الطالبات بكلية التمريض بخميس مشيط.

وأضاف القحطاني أن التنبيهات الواردة من عضو هيئة التدريس، والتي اقترحت شطر الطالبات من خلال نظام البلاك بورد، جاءت بصورةٍ اجتهادية وبعيداً عن السياق الإداري الرسمي.

وتابع بأن ما تم تداوله لا يمثل الإجراءات الرسمية في الجامعة، ولا يعكس واقع تدريب طالبات كليات الجامعة في جهات التدريب، مشيراً إلى أن لائحة الجامعة تنسجم مع لائحة الذوق العام وضوابط الجهات التدريبية.

وأكد القحطاني أن الجامعة ستتخذ اللازم حيال ما حدث، لافتاً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة حالياً لمواجهة كورونا.