قبل 35 عاماً.. صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين مع الملك فهد خلال حدث تاريخي

بلادي – الرياض :
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الثلاثاء)، صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، قبل 35 عامًا.
ويظهر في الصورة الملك سلمان وعلى يمينه الأمير مشعل بن عبدالعزيز ثم الملك فهد، وذلك خلال افتتاح مركز تليفزيون المدينة المنورة، بتاريخ 24-2-1407هـ، الموافق 27-10-1986م.
وشهد الافتتاح الإعلان التاريخي للملك فهد باستخدام لقب (خادم الحرمين الشريفين) بدلا من لقب (صاحب الجلالة).
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