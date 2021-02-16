القبض على مواطنين أطلقا أعيرة نارية داخل منزل بالرياض ووثقا ذلك بالفيديو

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين تباهيا بإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد المنازل.
وأوضحت أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على المواطنين اللذين تبين أنهما بالعقد الثالث من العمر، وذلك بعد تباهيهما بإطلاق النيران في الهواء وتوثيق ذلك ونشره، غير عابئين بما يشكله ذلك من مخاطر على حياة الآخرين.
وأشارت إلى أنهما أقرا بفعلتهما، وقد جرى إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
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