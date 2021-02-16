أمير الرياض يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الحدائق العامة والمخيمات الواقعة خارج النطاق العمراني لمنع انتشار كورونا

بلادي – الرياض :
أكد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، ضرورة تشديد الرقابة على المخيمات الواقعة خارج النطاق العمراني، والتأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية فيها؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.
كما أكد على ضرورة تكثيف الوجود الأمني في الحدائق العامة، ووضع ملصقات وعلامات للجلوس داخلها من قبل الجهة المختصة لتحقيق التباعد الاجتماعي.
ووجه بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومكاتب توعية الجاليات لنشر رسائل توعوية للعمالة الوافدة بالمنطقة عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وكانت غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في إمارة منطقة الرياض قد رصدت في الفترة من 25 – 6 حتى 2 – 7 من الشهر الجاري أكثر من 20 ألف مخالفة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأغلقت 57 منشأة من خلال 26 ألف جولة رقابية نفذتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية في المنطقة.
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