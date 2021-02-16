متحدث “الصحة” يفسر ارتفاع أعداد الحالات الحرجة بالمملكة في الوقت الحالي

بلادي – الرياض :
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة لا تزال تشهد ارتفاعًا في الحالات الحرجة للإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا في المملكة، أن هذا الارتفاع يتبع ما تم رصده مؤخرًا من ارتفاع في أعداد الإصابات.
وأبان أنه دائمًا ما يكون لارتفاع أعداد الإصابات انعكاسات على ارتفاع الحالات الحرجة بعد أسبوعين أو 3 أسابيع.
وكانت وزارة الصحة قد دعت للالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، كما دعت للتسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح.
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