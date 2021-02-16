حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة، على مناطق: “حائل، والقصيم، ومكة المكرمة والأجزاء الساحلية منها”، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل منها، كما تنشط الرياح السطحية على مناطق: “الجوف، والحدود الشمالية، وتبوك، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في شرورة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 5 درجات مئوية في طريف.