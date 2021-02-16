طريقة إضافة أسئلة في بنك الأسئلة في منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة إضافة سؤال في بنك الأسئلة في منصة مدرستي يعتبر ذلك واحد من ضمن الأشياء التي تهم الكثير من المعلمون في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بمعرفة كيفية إضافة الأسئلة في المنصة وأجابتها للطلاب وذلك لأن يستطيع الطالب معرفة إجابة عدد كبير من الأسئلة بسهولة وأيضاً معرفة إجابة الأسئلة الصعبة.

بنك الأسئلة في منصة مدرستي

بنك الأسئلة هو عبارة عن قائمة تضم عدد كبير من الأسئلة المقررة علي الطلاب والطالبات في كافة المواد الدراسية وأجابات هذه الأسئلة حيث يستطيع الطالب البحث عن سؤال لا يعرف أجابتة في مادة معينة وأيضاً تسهل هذه الاسئلة علي الطالب مذاكرة كافة المواد الدراسية المقررة علية بسهولة عن طريق تقسيم الأجزاء إلي أسئلة.

خطوات انشاء اختبار في منصة مدرستي

يمكن للمعلم القيام بإنشاء إختبار إلكتروني للطلاب علي المنصة وذلك من أجل قياس مدي استجابة الطلاب للشروحات ومعرفة مستوي الطالب ويتم إضافة الاختبار عن طريق الأتي:

الأنتقال إلي موقع منصة مدرستي علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

كتابة رمز التحقق البشري الموجود في الصورة.

من القائمة تقوم باختيار المقررات والمصادر.

بعد ذلك اختيار منها إنشاء اختبار إلكتروني.

تقوم بتحديد عدد الأسئلة في الاختبار.

تحديد عدد الدرجات علي كل سؤال.

بعد ذلك تقوم بكتابة الأسئلة في الأماكن المخصصة لها.

إخال الرقم التسلسلي للطلاب المقرر عليهم الأختبار.

بعد ذلك الضغط علي زر الإرسال الموجود في الأسفل.

طريقة إضافة سؤال في بنك الأسئلة في منصة مدرستي

يستطيع المعلم وضع سؤال في بنك الأسئلة الموجود علي منصة مدرستي ويكون ذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع منصة مدرستي علي شبكة الأنترنت.

اختيار حساب المعلم.

إدخال أسم المستخدم.

كتابة رقم السر ثم رقم التحقق البشري.

بعد ذلك اختيار من القائمة قائمة المصادر والمقررات.

اختيار منها بنك الأسئلة.

بعد ذلك يختار المعلم إضافة سؤال جديد.

يقوم المعلم بكتابة البيانات التي تتطلب منة.

إدخال السؤال في المكان المخصص له.

إدخال إجابة السؤال.

الضغط علي زر الحفظ.