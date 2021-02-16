نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على تمويل نفاذ النقدي من بنك التنمية الاجتماعية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على تمويل نفاذ النقدي من بنك التنمية الاجتماعية، قد يرغب الكثير من الأشخاص إلى الحصول على تمويل ولكن بفترة سداد طويلة وذلك لكي يعينهم في إقامة مشروعات خاصة بهم وقد يلجأ أيضاً الأشخاص ذات محدودي الدخل إلى تمويل نفاذ النقدي من بنك التنمية الاجتماعية من بن لكي يساعدهم في المعيشة، وإن من أكثر ما يميز تمويل نفاذ انه على فترة سداد قد تصل إلى 5 سنوات وهذا قد لا يتوفر في معظم البنوك في المملكة العربية السعودية .

كيفية الحصول على تمويل نفاذ النقدي من بنك التنمية الاجتماعية

أولاً يجب على الشخص المتقدم للحصول على تمويل نفاذ النقدي الدخول على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية للعمل الحر .

يجب على المتقدم إدخال ملء استمارة التقديم .

كما يجب تقديم بعض الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل نفاذ النقدي وهذه الأوراق هي :

صورة من الهوية الوطنية .

العنوان الذي يقيم به المتقدم للحصول على التمويل .

رخصة العمل الحر للمتقدم .

رقم الهاتف الشخصي المسجل في أبشر .

الرقم الخاص بالابيان الخاص بالعميل .

مزايا تمويل نفاذ نقدي من بنك التنمية الاجتماعية

هناك العديد من المميزات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في تمويل نفاذ النقدي وهذه المميزات هي :-

هذا التمويل لا يشمل أي رسوم إضافيه .

قد يصل مبلغ تمويل نفاذ لنقدي إلي 60 ألف ريال سعودي .

يعطي تمويل نفاذ بدون أي فوائد أو أرباح إضافي على العميل .

قرض نفاذ النقدي قد يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يكون متعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

قد تصل فترة سماح تسديد القرض إلي خمس سنوات .

شروط الحصول على تمويل نفاذ النقدي من بنك التنمية الاجتماعية

هناك العديد من الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل نفاذ النقدي وهذه الشروط هي :-

يجب أن يمتلك التقدم للحصول على التمويل حساب على منصة أبشر السعودية .

يجب أن لا يزيد مرتب الشخص المتقدم للحصول على التمويل لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي .

الشخص المتقدم يجب أن يمتلك تصريح من وزارة الموارد البشرية للقيام بالعمل الحر .

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للتمويل عن 14 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً .

وأخيراً في نهاية مقالنا قد وضحنا لكم كيفية التقديم للحصول على تمويل نفاذ النقدي واهم الشروط للحصول على التمويل وأهم ما يميز تمويل نفاذ النقدي من بنك التنمية الاجتماعية .