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عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين 1442 بالخطوات يهتم العديد من الأشخاص بشكل دائم بمعرفة طريقة فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين والشروط المحددة والمطلوبة حتى يتمكنوا من إدخال أموالهم، لكي يتمكنوا من الحفاظ عليها حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك الموجودة داخل المملكة السعودية ويمكنك فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين ومعرفة جميع الشروط المحددة لامكانية فتح الحساب بشكل صحيح وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة.

خطوات فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين

يمكنكم من خلال السطور القادمة فتح حساب في بنك الراجحي من خلال اتباع الخطوات المحددة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تقديم طلب لكي تتمكن من الحصول على موافقة بشكل رسمي لفتح حساب في بنك الراجحي بعد تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي للموقع، وتقوم بالاشتراك في خدمة فتح حساب ثم تبدأ بكتابة البيانات المطلوبة منك واتباع الخطوات المحددة، وفي حالة عدم وجود جميع الشروط التي قام بنك الراجحي بتوضيحها

ينبغي عليك الذهاب إلى أقرب فرع لبنك الراجحي للاستفسار عنها بعد الموافقة على الشروط سوف يتطلب منك إضافة البيانات الشخصية، والتي تتضمن اسم وعنوان والمؤهل الدراسي لكي يتمكنوا من التأكد من الهوية الشخصية بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل فتح حساب بنجاح، وسوف تتمكن من الاستفادة من المزايا التي يقوم بتقديمها بها عند فتح الحساب ويمكنك معرفة تمويلات بنك الراجحي النقدية بالتفصيل.

شروط عمل حساب في بنك الراجحي

أولا يجب ألا يقل عمر هذا الشخص عن 18 عام وأن يكون يكون داخل المملكة السعودية بجانب كتابة كافة البيانات الخاصة بها على الموقع الرسمى لبنك الراجحي وينبغي أن تكون صحيحة بالإضافة إلى أهمية أن تكون البيانات صحيحة، ويمكنك الاطلاع عليها قبل أن تقوم بتنشيط الحساب لكي تتمكن من التأكد منها.

يجب على هذا الشخص التأكد من الرقم البريدي للمنطقة التي تكون تابع لها حتى تتمكن من فتح الحساب وكتابة البيانات بشكل صحيح، وبالتالي ينبغي أن تتوافر جميع الشروط على الأشخاص الذين يرغبون في فتح حساب جاري في بنك الراجحي كما وضحنا لكم كما يمكن معرفة ايبان الراجحي الكترونيا بكل سهولة.