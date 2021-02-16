نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال 3 ساعات احصل على تمويل شخصي بدون كفيل بنك ساب أسهل الإجراءات يشمل جميع الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل بنك ساب بأسهل الإجراءات ميسر للغاية وقسط شهري يناسب دخل العميل، إحدى الحلول التمويلية التي تلبي احتياجاتك الضرورية في الحياة، يهدف بنك ساب إلى إيصال المال لأكبر عدد من العملاء بحيث يشمل السعوديين والمقيمين والمتقاعدين وتوفير التسهيلات لكي تحقق كل ما تريده لتحسين الحياة المعيشية الصعبة أو عمل مشروع أو شراء سيارة أو غيرهم من الأشياء الضرورية التي ترفع من مستوى المعيشة، ومعظم الناس يبحثون عن أفضل نوع قرض ميسر بدون تعقيد في الإجراءات ويكون القسط يناسب الراتب الشهري ولا يحتاج إلى تقديم كفيل لأن هذا الأمر يكون صعباً على الكثير، فكل هذه تيسيرات من قبل البنك ضمن الخدمات التي يقدمها.

تمويل شخصي بدون كفيل بنك ساب

يقدم بنك ساب قرض بدون ضامن بأفضل التسهيلات لكافة العملاء يضم المواطنين والوافدين الموظفين في القطاع الحكومي والخاص ومتاح للمتقاعدين كذلك، بالإضافة إلى سهولة التعامل وسرعة تنفيذ القرض على أن يتم خلال 3 ساعات في حالة اكتملت المستندات المطلوبة، وفي هذا الصدد من جانب آخر يلبي بنك التنمية خاصية مميزة وهي تمويل العاطلين بدون فوائد لرفع كفاءة وتحسين الاقتصاد بالمملكة السعودية، أما تمويل الشخصي بنك ساب يوفر مزايا على النحو التالي:-

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة وجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

تمويل بدون كفيل للسعوديين والمقيمين.

اسرع قرض ميسر في الإجراءات.

متاح سداد المديونية من بنوك وجهات أخرى.

تمويل يصل لـ مليون ونصف ريال سعودي.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من القرض الأول.

قسط شهري مريح يناسب راتبك من أجل عدم التعثر في السداد.

تأمين مجاني يتم الإعفاء من القرض في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل بنك ساب

يعد بنك ساب من أفضل بنك للتمويل الشخصي في السعودية يقدم التسهيلات والمزايا للعملاء، بينما تختلف المعايير من شخص لآخر على حسب الحالة الاجتماعية والوظيفة إذا كانت حكومية أو قطاع خاص أو متقاعد وتتضمن في التالي:-

بالنسبة للمواطنين والمقيمين تكون الشروط:-

لا يقل العمر عن 21 ولا يزيد عن 60 للقطاع الخاص و 58 للحكومي.

أقل راتب مسموح 3000 للجميع، بينما مجموع الكلي للدخل الشهري لا يقل عن 4000 ريال للسعوديين و 5000 ريال للوافدين.

مدة العمل شهر واحد للسعوديين وثلاثة أشهر للمقيمين.

الشروط للمتقاعدين:-

العمر ما بين 40 وحتى 67 عام.

التمويل حتى 500 ألف ريال.

الحد الأدنى للراتب 3000 ريال.

طريقة التقديم على تمويل شخصي بدون كفيل بنك ساب

من خلال تعبئة نموذج الطلب عبر الموقع الإلكتروني www.sabb.com.

أو عبر زيارة الفرع او الاتصال على الأرقام التالية:-

من داخل البلاد على 920-007-222

من خارج المملكة العربية السعودية 966-920-007-222+