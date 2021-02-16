نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف شروط تمويل مشاريع التوطين التابع لبنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تمويل مشاريع التوطين التابعة لبنك التنمية الاجتماعية والتي أعلن عنها البنك من خلال الصفحة الرسمية له على تويتر، حيث قام البنك بتحديد عدد من الشروط اللازمة للموافقة على تمويل مشاريع التوطين وذلك بحد أقصى يبلغ 50% من القيمة الاجمالية للتكلفة الخاصة بالمشروع وذلك في حال كون تلك التكلفة لا تتجاوز 4 مليون ريال سعودي، كما بين بنك التنمية الاجتماعية من خلال صفحته الشروط الأساسية للحصول على قرض التمويل وكذلك المستندات الواجب ارفاقها.

شروط تمويل مشاريع التوطين

أما عن الشروط التي أعلن عنها بنك التنمية الاجتماعية الخاصة بمشاريع التوطين هي؛ أن تكون الجهة المتقدمة للحصول على تمويل التوطين قد تم تسجيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقد مضى على هذا التسجيل ما لا يقل عن عامين.

كذلك وجوب أن يكون لها مجلس إدارة قوي ومؤهل للمهام المراد القيام بها، كما أن يكون المقر الخاص بها في نفس نطاق المنطقة التي تقوم بتقديم خدماتها بها.

يحظر على الهيئة الراغبة في التمويل الحصول على قرضين للتمويل في نفس الوقت ويجب عليه الالتزام بمعايير طلب التمويل وتنفيذها وفقا للبرنامج الموضوع.

يشترط أن تكون الجهة الراغبة في التمويل تقع داخل إطار المملكة السعودية، وأن يكون مشروع التوطين الغرض منه هو النهوض بالاقتصاد أو تقديم خدمات اجتماعية فارقة وأن تكون العائدات الناتجة من المشروع تساهم مباشرة في ادامة هذا المشروع.

المستندات المطلوبة لتمويل مشاريع التوطين

أما عن المستندات المطلوبة والتي حددها بنك التنمية الاجتماعية للحصول على التمويل هي؛

تقديم صور من المرفقات الخاصة بالترخيص المتحصل عليه من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية.

الحصول على قرار بموافقة مجلس الإدارة التابعة للشركة على المشروع المطلوب الحصول على التمويل لأجله.

إقرار من المؤسسة بالقيام بتوفير كافة الضمانات والمساهمة الذاتية التي يتطلبها البرنامج.

صورة من المحضر الخاص باجتماع الجمعية العمومية للهيئة بالقيام بتفويض مجلس إدارتها لتولي مهام الإدارة الخاصة بالمشروع.

بيان يوضح به كافة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الخاص بالجمعية العمومية وصور من السيرة الذاتية الخاصة بكل منهم.

القوائم المالية الخاصة بالهيئة على مدار الأعوام الماضية، كشف حساب بنكي مختوم من البنك عن التداولات المالية لآخر 6 شهور.