نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاعتراض على مخالفة الكمامة في أبشر بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاعتراض على مخالفة الكمامة عبر أبشر بالنسبة للأفراد الذين وقعوا تحت طائلة الغرامات المالية نتيجة عدم ارتداء الكمامة في جميع المناطق بالمملكة؛ حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خارج المنزل؛ للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار المرض، وفي حالة مخالفة القرارات سيتم تنفيذ العقوبات المتمثلة في الغرامة المالية، كما تطبق الغرامة في حالة عدم الالتزام بإجراءات التباعد بين المواطنين، كوسيلة لردع المخالفين للقوانين.

الاعتراض على مخالفة الكمامة في أبشر بالمملكة العربية السعودية

يستطيع المواطنين الذين وقعوا تحت طائلة الغرامات المالية نتيجة ارتكاب مخالفة عدم ارتداء الكمامة في الخارج الاعتراض على المخالفة من خلال التسجيل في منصة أبشر الإلكترونية من خلال الخطوات الآتية:

الانتقال إلى منصة أبشر الإلكترونية. القيام بتسجيل الدخول عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على خيار خدماتي من القائمة الرئيسية. الدخول إلى صفحة قائمة الخدمات العامة، ومنها النقر على الطلبات والرسائل. القيام باختيار “لجنة تظلم قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية”. العمل على إرفاق صحيفة التظلم. النقر على إرسال طلب الاعتراض.

الاستعلام عن مخالفات عدم ارتداء الكمامة برقم الهوية

يستطيع المواطنين الاستعلام عن مخالفات عدم ارتداء الكمامة من خلال منصة أبشر، من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر للخدمات الإلكترونية. الانتقال إلى تبويب الخدمات الإلكترونية. النقر على خيار الاستعلام. النقر على خيار الاستعلام عن مخالفة التدابير الاحترازية. القيام بتسجيل رقم الهوية للسعوديين، ورقم الإقامة للوافدين. النقر على خيار استعلم بعد تسجيل رمز التحقق.

الغرامات المالية المقررة على مخالفة الإجراءات الاحترازية

فرضت الحكومة السعودية غرامات مالية على المواطنين الذين لا يلتزمون بتطبيق القوانين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، المتمثلة في الحرص على التباعد، والحرص على ارتداء الكمامة، وبلغت قيمة الغرامة حوالي 1000 ريال سعودي في حالة عدم ارتداء الكمامة لأول مرة، ومع التكرار يتم مضاعفة الغرامة المقررة.

في النهاية نكون تعرفنا على خطوات الاعتراض على مخالفة الكمامة في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى الاستعلام عن المخالفة، فضلًا عن الغرامة المالية المقررة على مخالفة الإجراءات الاحترازية والكمامة.