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عمر شويل - جدة نقدم لكم خطوات كيفية تسجيل الدخول في منصة مدرستي لجميع الطلاب ومنسوبي التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن الدخول علي منصة مدرستي للطلاب تسجيل الدخول، من اجل الانتفاع بالخدمات التعليمية التي توفرها المنصة للجميع لمعرفة الحصص الافتراضية والمناهج المقررة على الطلبة والطلبات بجميع المراحل الدراسية المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، حيث يمكن دخول الطلاب علي المنصة للدخول علي الفصول التعليمية الذكية عبر الهواتف النقالة وأجهزة اللابتوب والتابلت بشكل إلكتروني، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط موقع مدرستي الالكتروني السعودي اسفل هذه التدوينة لكي يتمكن جميع طلابنا من إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي.

كيفية تسجيل الدخول في منصة مدرستي

تتم عملية التسجيل في منصة مدرستي برقم الهوية أو رقم السجل المدني ل رقم الإقامة من خلال الخطوات الموضحة أدناها لذالك سوف نستعرض مع حضراتكم متابعينا الأعزاء طريقة تسجيل الدخول في منصة مدرستي وذلك حتي يتمكن جميع الطلبة والطلبات الدخول علي منصة مدرستي للتعليم عن بعد من خلال اتباع الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

البحث عن منصة مدرستي مايكروسوفت تسجيل الدخول عبر محرك البحث جوجل من ثم.

عبر محرك البحث جوجل من ثم. تعبئة جميع البيانات الخاصة بك بشكل صحيح في الحقول الفارغة من ثم.

سوف يصل رمز علي جوالك قم بإدخاله في المكان المخصص له لتفعيل العضوية من ثم.

ستجد أيقونة تسجيل الدخول علي منصة مدرستي نضغط عليها من ثم.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة الرئيسية للمنصة من ثم.

استخدام المنصة للانتفاع بالخدمات المتاحة.

أوضحنا لكم خطوات طريقة تسجيل دخول منصة مدرستي وذلك حتي يتمكن جميع الطلاب من حضور الحصص والمحاضرات الإلكترونية الخاصة بالدروس التعليمية لمعرفة شروحات المنهاج طوال اليوم بدون توقف بشكل إلكتروني، كما توفر المنصة أيضا العديد من الخدمات الأخري الاستعلام عن النتائج رابط ولي الأمر دون الذهاب إلى المدرسة التابعة للطالب بمراحل التعليم الأساسية بداية من المرحلة الابتدائية وحتي المرحلتين المتوسطة والثانوية العامة، حيث نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.