نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 1442 وحل مشكلة الإصدار القديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة توكلنا ، تطبيق tawakkalna هو تطبيق إلكتروني تم إطلاقه بالتزامن مع وقت انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) من قبل الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وتم اعتماده من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، حيث دعا تطبيق توكلنا جميع المستخدمين بضرورة تحديث التطبيق لهذا الإصدار ( 2.3.6 ) عن طريق متجر جوجل بلاي ومتجر آبل ستور لكي يتمكن المستخدمين من الحصول على الخدمات التي يقدمها التطبيق، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط وطريقة تحديث توكلنا بخطوات سهلة وبسيطة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تحديث تطبيق توكلنا

يقدم تطبيق tawakkalna app العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطنين والمقيمين والزائرين في المملكة العربية السعودية، ويتطلب التطبيق توفر اتصال بالأنترنت لكي تتمكن من التسجيل في توكلنا والاستفادة من خدماته، وهو مجاني تماما ولا يستهلك من الرصيد الشخصي للمستخدم، كما يمكن من خلال برنامج توكلنا الحصول على تصاريح الدخول إلى الأماكن العامة والأسواق، وأيضا متابعة الحالة الصحية للمواطنين، وفي حالة انقطاع الاتصال بالأنترنت تظل بيانات الحالة الصحية للمستخدم موجودة بالتطبيق لمة 48 ساعة، لذلك من الضروري جدا وجود توكلنا سدايا مع جميع المواطنين، ولابد أيضا تحديث تطبيق توكلنا ، ويتم التحديث عن طريق إتباع هذا الخطوات البسيطة :

في حالة أن كان الجوال أندرويد فتوجه إلى متجر التطبيقات جوجل بلاي ، إما إذا كان الجوال أيفون فيجب التوجة إلى متجر آبل ستور ، أو التوجه إلى آب غالاري إذا كان الجوال هواوي .

، إما إذا كان الجوال أيفون فيجب التوجة إلى متجر ، أو التوجه إلى إذا كان الجوال هواوي . ثم البحث عن تطبيق توكلنا .

. عمل تحميل تطبيق توكلنا .

. ثم التأكد من تحديث التطبيق إلى الإصدار ( 2.6.3 ) .

حل مشكلة تطبيق tawakkalna الإصدار القديم لا يتوافق مع جوالك

لكي تتمكن من حل مشكلة الإصدار القديم من تطبيق توكلنا ويب ، فيجب عليك إتباع هذه الخطوات :

أولا يجب عليك فتح الإعدادات ( setting ) من على الجوال .

سوف تجد في اسفل الشاشة خيار النظام ( system ) .

أنقر على خيار المتقدمة ( advanced )، أو النقر على خيار حول الهاتف ( about phone ) .

أنقر على خيار تحديث النظام ( sestem update ) في حالة عدم وجود خيار ( متقدمة ) .

ثم إتباع التعليمات التي تظهر لك على الشاشة لتحديث تطبيق أبشر توكلنا بأحدث إصدار متوفر للجوالات الأندرويد .

بأحدث إصدار متوفر للجوالات الأندرويد . وفي النهاية سوف يتم تحديث الجهاز بنجاح، ويمكنك فتح التطبيق من على الجهاز الذي تم تحديث إصدارة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكن رابط تحديث تطبيق توكلنا الإصدار الجديد 1442، وأيضا حل مشكلة تطبيق tawakkalna الإصدار القديم لا يتوافق مع جهازك .