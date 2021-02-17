نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار وزير التعليم بشأن الحضور والاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزير التعليم ، قد قامت وزارة التربيه والتعليم بتحديد آلية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة العربية السعودية للتعليم العالي والجامعي والتدريب التقفني، وذلك بناءا على الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وبعد ارتفاع عدد الإصابة بالفيروس في الأيام الماضية، وقد أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعض القرارات الجديدة بشأن الحضور والاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني 1442 للحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات وأيضا الحفاظ على سلامة المعلمين، كما توجد بعض الآراء المختلفة حول جعل موعد الاختبارات للفصل الدراسي الثاني قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بناءا على مطالب بعض أولياء الأمور للحصول على أجازة عيد الفطر وإجازة أخر العام على دفعة واحدة .

قرارات وزير التعليم الجديدة للفصل الدراسي الثاني

دائما تبذل الحكومة في المملكة العربية السعودية أقصي جهدها للحفاظ على سلامة مواطنيها، لذلك قد أعلنت وزارة التربيه والتعليم في المملكة العربية السعودية بعض القرارات الجديدة بشأن الفصل الدراسي الثاني وكانت كالأتي، سوف يصبح العام الدراسي مقسم إلى ثلاثة فصول دراسية بدلا من أثنين، وأيضا يتم تدريب طلاب وطالبات المرحلة الجامعية قبل تخرجهم لمدة ستة أشهر، بجانب العمل على توسيع المجال في التعليم المشترك للابتدائي، كما أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعض القرارات الأخري التي سوف نوضحها لكم خلال الأسطر القليلة القادمة وذلك بناءا على نجاح منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد لاستمرار التعليم والنهوض به ضمن رؤية المملكة 2030.

قرارات وزير التعليم

استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتي نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي 1442 هجريا، وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول المعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم .

يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا .

تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العلمية والتدريبية، وفقا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم قرارات وزير التعليم الجديدة للفصل الدراسي الثاني 1442 في المملكة العربية السعودية .