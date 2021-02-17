نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تقديم طلب زيارة عائلية عبر منصة visa.mofa.gov.sa | الاستعلام عن طلب زيارة عائلية عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب بالسعودية، حيث تعد خدمة الزيارة العائلية من الخدمات الإلكترونية التي وفرتها وزارة الخارجية بالمملكة لجميع المواطنين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تسهل وزارة الخارجية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية إلكترونياً دون الذهاب إلى المقر الرئيسي لوزارة الخارجية، فقد أصبحت كل الخدمات داخل المملكة بالبحث الإلكتروني، فهناك العديد من الخدمات الإلكترونية مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين، أو المخالفات المرورية، والعديد من الخدمات الأخري التي يمكن البحث عنها إلكترونياً، وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن طلب زيارة عائلية برقم الطلب بالسعودية. شروط تقديم طلب زيارة عائلية بالسعودية عام 1442

يجب أن تكون الإقامة الخاصة بصاحب طلب الزيارة سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن 3 شهور من تاريخ التقدم بطلب تأشيرة الزيارة.

يشترط أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية لمدة زمنية لا تقل عن ستة شهور قادمة.

يتم تقديم طلب الزيارة العائلية للفرد المقيم للأقارب من الدرجة الأولى.

يجب ألا يتعدى عمر الأبناء عن 18 عامًا.

يشترط عدم التقديم علي طلب الزيارة خلال مواسم السياحة مثل الحج والعمرة.

يجب دفع قيمة رسوم طلب تأشيرة الزيارة العائلية المحددة من وزارة الخارجية.

يجب أن يقوم المقيم بالدخول على الموقع الالكتروني وملي النموذج الخاص بطلب زيارة عائلية.

ثم تصديق طلب الزيارة من الغرفة التجارية التابعة لكل مدينة.

أن يتواجد المقيم متواجد داخل المملكة من أجل العمل. تقديم طلب زيارة عائلية عبر منصة التأشيرات الإلكترونية 1442 يمكن لجميع المقيمين التقدم بطلب زيارة عائلية برقم الطلب من خلال الدخول علي موقع وزارة الخارجية السعودي.

يستطيع أي مقيم إرسال طلب زيارة عائلية عبر الرابط السابق، وذلك للأقارب من الدرجة الأولي مثل الأب، الأم، الأخ، الأخت، الزوجة، الأولاد، فيجب الالتزام بالضوابط والشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الداخلية من أجل قبول طلب الزيارة العائلية للجميع. طريقة تفعيل خدمة الوضع الحذر في تطبيق tawakkalna للمواطنين والمقيمين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لينك تقديم طلب زيارة عائلية عبر منصة visa.mofa.gov.sa | الاستعلام عن طلب زيارة عائلية عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية بالمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.