رابط schools.madrasati منصة مدرستي حل الواجبات وتسجيل دخول الطلاب

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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي حل الواجبات للطلاب في مختلف المراحل التعليمية؛ حيث تعد منصة مدرستي من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية للنهوض بالتعليم، من خلال الحفاظ على استمرارية التعليم في ظل انتشار فيروس كورونا وقرارات الحكومة باتباع الإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم، لذلك فكانت فكرة التعليم عن بعد من خلال المنصة التعليمية الحل الأمثل في مثل هذا الأوضاع، وتتيح المنصة للطلاب حضور الدروس من خلال الحصص الافتراضية على المنصة، وحل الواجبات التي يضعها المعلم، والحصول على درجات الاختبارات.

رابط schools.madrasati منصة مدرستي حل الواجبات

بعد أن ينتهي المعلم من شرح الدرس في الفصول الافتراضية عبر منصة مدرستي، يستطيع الطالب الإطلاع عليه و حل الواجب على المنصة، ويقوم المعلم بتصحيح الواجبات ووضع الدرجات التقييمية لمستوى الطلاب، وهذه الدرجات يستطيع أن يطلع عليها أولياء الأمور لمتابعة مستوى الأبناء، ويستطيع الطلاب دخول المنصة وحل الواجب من خلال رابط منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد.

خطوات حل الواجب في منصة مدرستي

يلتزم الطالب بحضور الحصص الافتراضية لشرح الدروس المقررة عليه خلال العام الدراسي؛ حيث أن المعلم يقوم بإعداد كشوف الغياب والحضور، كما يجب على الطلاب الالتزام حل الواجبات منصة مدرستي؛ لأنها بمثابة تقييم لمستوى الطالب، وفيما يلي خطوات دخول منصة مدرستي لحل الواجب:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي التعليمية. القيام بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. النقر على خيار واجباتي من القائمة الجانبية. القيام باختيار الواجب الذي يبحث عنه الطالب من قائمة واجبات المواد المتاحة أمامه. النقر على أيقونة عرض الواجب. الانتهاء من حل الواجب و إرساله. النقر على استعراض الواجب فيما بعد؛ للتعرف على تقييم المعلم له.

تسجيل دخول الطلاب منصة مدرستي

يستطيع الطلاب تسجيل دخول مدرستي من خلال مجموعة من الخطوات المبسطة، كالتالي:

الانتقال إلى رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت. النقر على أيقونة تسجيل جديد على المنصة. الانتقال إلى الرابط الرسمي لتطبيق توكلنا وفتحه بالتزامن مع فتح رابط منصة مدرستي. النقر على أيقونة تفعيل بيانات حساب مدرستي. القيام بتسجيل كافة المعلومات الشخصية. العودة إلى رابط منصة مدرستي. النقر على تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت.

في النهاية يكون الطالب قد عرف طريقة حل الواجب على منصة مدرستي، وطريقة تسجيل الدخول للطلاب الجدد الذين لم يسجلوا على المنصة من قبل.