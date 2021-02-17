نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد ، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية عن استكمال الفصل الدراسي الثاني عن بُعد مثل الفصل الدراسي الأول تمامًا مع التعديل في بعض الخطط والاستراتيجيات التعليمية في منصة مدرستي، خوفّا على الطلاب والطالبات من تواجدهم في مكان مزدحم بسبب الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد19 حتى يستطيع الطلاب إجراء الاختبارات الأسبوعية دون أى مشاكل، لذا يحرص العديد من الطلاب والطالبات بالبحث عن رابط الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بُعد

في حالة عدم وجود حساب

الضغط على انشاء حساب جديد في يمين الصفحة.

ادخال جميع البيانات المطلوبة، والضغط على انشاء حساب.

حفظ كلمة السر واسم المستخدم للاستخدام مرة أخرى.

حالة وجود حساب مسبق

الدخول على منصة مدرستي المُعلن عنها من قِبل وزارة التربية والتعليم.

المُعلن عنها من قِبل وزارة التربية والتعليم. الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة كلمة السر الخاصة به واسم المستخدم.

الضغط على تسجيل الدخول.

وبهذا يتم الدخول في المنصة التعليمية لجميع طلاب مراحل التعليم المختلفة.

تعد خدمة التعليم عن بُعد من ضمن الخدمات التي أعلنت عنها الحكومة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، حرصًا منها على عدم تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) الذي ثبت إصابته للإطفال.

يتلقى الطلاب الخدمات التعليمية المختلفة من خلال التعليم عن بُعد، أثناء تواجدهم بالمنزل من خلال متابعة المعلم وولى الأمر للمستوى الدراسي الخاص بالطالب ، حيث أصبحت همزة وصل بين المعلم والطالب.

رابط منصة مدرستي

حيث أن منصة مدرستي، تحتوي على الكثير من الكتب الخاصة بكل مرحلة دراسية، ولكى يقوم الطالب بالحصول على العملية التعليمية عليه الدخول على منصة مدرستي.

تُعد منصة مدرستي أحد المواقع التعليمية على الشبكة العنكبوتية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق هذا الموقع بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 ).

فقد وفرت المنصة العديد من الخدمات لطلاب وطالبات المملكة من خلال توفير العديد من الأدوات والعناصر التعليمية المختلفة التي تهيأ للطلاب قدرة التواصل المستمر مع المعلمين، وأتاحت الفيديوهات التعليمية التي يستطيع الطالب رؤيتها في أى وقت، مع إتاحة فرصة تواصل المعلم مع ولى الأمر لمعرفة مستوى ذويهم.