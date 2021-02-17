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عمر شويل - جدة جود الإسكان 1442 شروط وخطوات التسجيل من خلال رابط المنصة تعتبر منصة جود الإلكترونية من أميز واهم المنصات التي أصدرتها المملكة التي تعمل على تقديم الخدمات والعون والمساعدة لجميع المواطنين والمحتاجين وأيضا أصحاب الدخل المنخفض وذلك يتم بشكل دقيق وصحيح حتى يستطيع هؤلاء الأشخاص من الحصول على الدعم حيث قامت المملكة العربية السعودية بتوفير منصة جود الإسكان وذلك من أجل مساعدة المواطنين والمقيمين في السعودية وذلك يتم من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة جود الإسكان سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن جود الإسكان 1442 وخطوات التسجيل في المنصة وأيضا خدمات جود الإسكان وكيفية الاستفادة من منصة جود.

جود الإسكان 1442وخطوات التسجيل في المنصة

يتم الدخول على موقع جود الإسكان عبر الأنترنت . يتم اختيار أيقونة (تسجيل جديد) في حالة عدم امتلاك المتقدم لحساب . يتم اختيار أيقونة (حسابي) وذلك في حالة امتلاك المتقدم لحساب بالفعل. يتم القيام بتحديد الموقع وكتابة جميع البيانات المطلوبة من المتقدم. يتم كتابة البيانات التي يحتاجها الموقع تتضمن ( الاسم- وكلمة المرور- ورقم الهوية – تاريخ الميلاد- محل السكن- رقم الجوال) أخيرا يقوم المتقدم بالنقر على طلب التسجيل

خدمات منصة جود الإسكان

تعمل منصة جود الإسكان بتقديم الكثير من الخدمات والتي منها :

تعمل المنصة على سداد الإيجار نيابة عن الأشخاص الذين لم يتمكنوا من سداد الإيجار الخاص بهم وذلك بسبب ضعف الماديات أما بسبب الإصابة بالمرض أو لوجود أسباب اخرى عديدة وسوف تعمل المنصة على مساعدة هذة الإصابة بشكل دائم بجانب أيضا يتم مساعدة جميع الأشخاص الأشد احتياجا.

كيفية الاستفادة من منصة جود الإسكان

الاستفادة من خدمات منصة جود الإسكان عن طريق وهى:

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بجود الإسكان لكى يتم التعرف على الجمعيات الشريكة. يتم التواصل مع الجمعية الشريكة القريبة منك. يتم بعد ذلك قيام الجمعية بدراسة حالة الاستحقاق وذلك بناء على معايير منصة جود الإسكان وذلك من خلال البحث الاجتماعي أي البحث المكتبي والميداني. يتم بعد ذلك أن تقوم المنصة بالتحقق وذلك عبر التكامل التقني مع عدد من القطاعات الحكومية. أخيرا يتم الترشيح ورفع الحالة بمنصة جود الإسكان وذلك بعد أن يتم التدقيق عن طريق فريق جود.