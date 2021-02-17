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عمر شويل - جدة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إطلاق جديد من المنشآت حيث تمت الموافقة مؤخرا من قبل مجلس الوزراء السعودي أثناء جلسته تحت رئاسة الملك سلمان عبد العزيز على إنشاء البنك، وكان ذلك بهدف التعزيز لنمو القطاع وسد الفجوة التمويلية، حيث آنه سوف يهدف البنك على تعزيز الإسهامات للمؤسسات المالية في تقديم الحلول التمويلية المبتكرة وتحقيق الاستقرار المالي أيضا، فلقد ذكرت وزارة التجارة على تويتر:

“بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يجمع كافة الحلول التمويلية تحت مظلة واحدة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل المناسب وتحقيق الاستقرار والنمو”.

إطلاق جديد من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”

فلقد أطلقت الهيئة العامة “منشآت” اليوم، البنك ليعمل كأحد الصناديق والبنوك التنموية التي تكون تابعة لصندوق التنمية الوطني، والذي يعمل على زيادة التمويل الذي يقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا يعمل على تقليص الفجوة التمويلية، وتحسين الإسهامات للمؤسسات المالية في إعطاء الحلول التمويلية المبتكرة، وتفعيل الاستقرار المالي لهذا القطاع الهام، حتى يصبح نقطة مهمة للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، وركيزة لتحقيق رؤية 2030.

الأسباب وراء الموافقة على إطلاق البنك من قبل الهيئة العامة للمنشآت

فيرجع السبب وراء إطلاق البنك هو أن يقوم البنك بتقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي فقط فلا يصبح هناك حاجة لتأسيس فروع، مما يساعد في وصول الخدمات لجميع المناطق داخل المملكة، كما يركز على تطبيق أحسن الممارسات العالمية وهذا بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لبناء محفظة المنتجات المناسبة لكل طبقة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعرف أيضا على خطوات طلب إعفاء بنك الراجحي

كما يتوافق إطلاق البنك مع الإستراتيجية الوطنية للمنشآت التي قامت عليها “منشآت” وتتضمن 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداهما تأسيس البنك، فيما صممت 3 مبادرات أخرى نوعية قامت بإطلاقها “منشآت” المركز الأساسي للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال يصل 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال نحو 2.8 مليار ريال، وزيادة رأس مال برنامج “كفالة” ليصبح 1.6 مليار ريال.

الدراسة المعمارية لتأسيس البنك

وجاء تأسيس البنك بناءً على دراسة معيارية وتضمنت 14 دولة؛ ليتم البحث عن أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا تحليل الوضع الراهن وإيجاد الفجوات التمويلية.

كما يذكر أن “منشآت” قامت بتأسيس البنك ليصبح مظلة لجميع الحلول التمويلية بما في ذلك التمويل الإقراضي والرأسمالي، والضمان للتمويل وأيضا التمويل البديل، وذلك ضمن عملها الجاد لإيجاد بيئة منشطة لتلبية الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص النمو والازدهار لها