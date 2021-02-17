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عمر شويل - جدة فتح حساب بنك الرياض اون لاين…بالخطوات والشروط ، يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة فتح حساب في بنك الرياض اون لاين، توفيرًا للوقت والجهد ضمن خدمات مميزة يوفرها بنك الرياض لعملائه، فيمكنك التعامل مع حسابك المصرفي دون الذهاب إلى البنك من خلال شبكة الانترنت بكل سهولة ويسر، مع الحفاظ على خصوصيتك ومعلوماتك المصرفية.

يُعد بنك الرياض أحد أفضل البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، لمتلاكه ميزة خدمة الأفراد اون لاين مع الحفاظ على خصوصية العميل والحرص على اخفاء معاملاته المصرفية وتوفير الوقت والجهد من خلال متابعة معاملاته عن طريق الشبكة العنكبوتية اون لاين دون حاجة إلى الذهاب إلى البنك، حرصًا على سلامة الأفراد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

بنك الرياض أحد أكبر المؤسسات المالية في المملكة والشرق الأوسط، يتيح لعملائه المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة، شارك في العديد من عمليات التمويل المشتركة لمختلف القطاعات العامة في صناعة النفط والغاز وعدد من المشاريع الأخرى.

فتح حساب بنك الرياض اون لاين…بالخطوات والشروط

يوفر لكم البنك خدمة فتح حساب للأفراد اون لاين، وذلك من خلال فتح حساب في البنك دون الحاجة إلى الذهاب إليه، عن طريق ملئ النموذج الخاص بفتح الحساب على موقع البنك، وتوثيق معلوماتك عن طريق تطبيق أبشر وبعد ذلك يتم ارسال بطاقة الصراف الآلي على العنوان الذي أدخلته، ويمكنك فتح الحساب عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

خطوات فتح حساب للأفراد اون لاين

الدخول على الموقع الخاص ببنك الرياض اون لاين.

اون لاين. اختار مستخدم جديد.

ادخال رقم الهوية الوطنية.

تحديد عملية التسجيل سواء بطاقة ( صراف آلي أو ائتمانية )، واذا كانت البطاقة ائتمانية يجب ادخال تاريخ انتهاء صلاحيتها كما هو مدون بالبطاقة.

ادخال الرقم السري الخاص بالبطاقة.

ادخال اسم المستخدم الذي تريده.

كتابة البريد الالكتروني الخاص بك، وتأكيده.

ادخال كلمة المرور وتأكيدها مرة أخرى.

ادخال الرقم السري الخاص بخدمة هاتف الرياض، المكون من أربعة خانات، وتأكيد ادخاله مرة أخرى.

وضع علامة أمام مربع الشروط والأحكام.

وبذلك تم تسجيلك للدخول على موقع الرياض.