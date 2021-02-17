نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الطلب وشروط التقديم فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من مستفيدي الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المقطوعة للدفعة القادمة لعام 1442، وقد كثرت معدلات البحث بشكل كبير ومتزايد على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي على شبكة الإنترنت وتزايدت الأسئلة والإستفسارات بين المواطنين المستفيدين خلال الساعات القليلة الماضية، ومن الجدير بالذكر أن الدفعة السابقة للمساعدة المقطوعة قد تم صرفها خلال شهر يناير لعام 2019م أي ما يقرب من العامين، وقد طال انتظار المواطنين المستحقين للمساعدات المقطوعة ومن المتوقع قرب صرف الدفعة الجاري تجهيزها قريباً، ولأن برنامج المساعدة المقطوعة أصبح أحد أهم وأكبر البرامج الداعمة للمواطن السعودي والأسرة السعودية متوسطة الحال لأنه يدعمهم في مواجهة الظروف الإقتصادية الجديدة وارتفاع الأسعار نكتب لكم هذه المقالة لنجيبكم على أكثر الأسئلة شيوعاً وهو متى تنزل المقطوعة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف المقطوعة وشروط التقديم في المقطوعة، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

تعددت الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للإستفادة من المساعدات المادية لبرنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي، ومن هذه الشروط أن يكون المواطن حاملاً للجنسية السعودية ويبلغ من العمر 35 عام أو أكثر ولا يمتلك أو تكون بجوزته اي سجلات تجارية أو عقارات، وفي حالة توفر هذه الشروط يستطيع المواطن التقدم إلى المساعدة المقطوعة والإستفادة منها.

موعد صرف المقطوعة

حتى هذه اللحظات لم يتمكن اي موقع إخباري أن يحدد موعد صرف المساعدات المقطوعة حتى الآن، فالجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد الموعد الرسمي لصرف المساعدات المقطوعة هي وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية وتقوم الوزارة بتحديد الموعد قبل إيداع المبالغ في الحسابات البنكية للمستفيدين، وتقوم الوزارة بتحديد الموعد على الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحة الرسمية لتويتر.