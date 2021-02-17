نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي وطريقة الدخول على الفصول ومتابعة الاختبارات والدروس في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق منصة مدرستى التعليمية وذلك بهدف تفعيل نظام التعليم عن بُعد عقب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وفرض الإجراءات الاحترازية بهدف الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية بالمملكة، وتعد منصة مدرستى هي الوسيلة الأمثل للتواصل بين الطالب والمعلم وولي الأمر فى ظل هذه الظروف الصعبة.

وتقدم منصة مدرستى التعليمية مجموعة كبيرة من الخدمات الالكترونية للطالب وولي الأمر، حيث تم إنشاء فصول إلكترونية لجميع الصفوف الدراسية بجميع مراحل التعليم المختلفة “المرحلة ابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية” ويمكن للطالب أو ولى الامر متابعة الدروس الخاصة به من خلال المنصة وكذلك التفاعل مع المعلمين ومناقشتهم وأداء الاختبارات من خلال المنصة وتقديم الإجابات وقيام المعلمين بتصحيح هذه الاختبارات وإعلان نتيجة كل طالب من خلال هذه المنصة التعليمية.

وتتيح منصة مدرستى التعليمية العديد من الفيديوهات التعليمية لجميع الصفوف والمراحل وفى جميع المواد يمكن للطالب متابعتها فى أى وقت، كما تقدم المنصة حصص دراسية فى جميع المواد وشروحات فيديوهات، وملازم مراجعات لجميع الطلاب بجميع الإدارات التعليمية المنتشرة فى جميع أرجاء المملكة، كما قامت الوزارة بنشر الرابط الالكتروني الخاص بمنصة مدرستى للتواصل والتفاعل بين المدرسين والطلاب وأولياء الأمور لمتابعة مستوي أبناءهم.

الخدمات التى تقدمها منصة مدرستي التعليمية

تقوم منصة مدرستى التعليمية للتعليم عن بُعد فى المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لتيسير العملية التعليمية والتواصل فيما بينهم وتقديم شرح لجميع الدروس من خلال الفيديوهات التى تبثها المنصة فى جميع المواد والصفوف الدراسية ويقدمها نخبة من أفضل المعلمين بالمملكة وبكافة إدارات التعليم، كما يقوم الطالب بالتواصل ومتابعة شرح الدروس من خلال معلم الفصل الخاص به فى مدرسته، ومن أهم الخدمات التى تقدمها المنصة ما يلي:-

إمكانية استفادة الطالب من الدروس التعليمية لجيمع المناهج والمقررات الدراسية بصورة مبسطة وسهلة من منزله.

تسجيل الطالب حضوره فى الحصص الدراسية من خلال الضغط على أيقونة تسجيل حضور الحصة بعد قيامه بالاستماع للحصة والشرح .

تتيح المنصة إمكانية التواصل بين ولى الأمر والمعلمين لمعرفة مستوي أبناءهم ومدى استجابتهم وتفاعلهم فى الحصص الافتراضية وشرح الدروس التعليمية.

تتيح المنصة للمعلمين تقديم اختبارات إلكترونية للطلاب فى الصفوف التابعة لهم وتقييمها وكذلك اعلان نتائج هذه الاختبارات.

تتيح المنصة إمكانية التواصل بين المعلمين والطلاب من خلال المنصة والمناقشة فيما بين وتكون هذه المناقشات مرئية ومسموعة ومكتوبة.

تتيح المنصة للطلاب معرفة الواجبات المنزلية المقررة عليهم والقيام بحل هذه الواجبات ورفعها على المنصة مرة أخرى للمعلمين لمراجعتها وتصحيحها للطلاب ومناقشتهم فيها.

رابط الدخول على منصة مدرستى التعليمية بالسعودية

يمكن لأى طالب بالمملكة العربية السعودية الدخول على منصة مدرستى من خلال رابط منصة مدرستى وذلك بالتسجيل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب على برنامج Office 365 وإدخال كلمة المرور وكود التحقق الذى يظهر فى الصفحة