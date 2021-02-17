الغامدي يتفقد المحجر الحيواني بالخمره

جدة- متابعات

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي اليوم المحجر الحيواني لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالخمرة ، وكان في استقباله مدير المحجر الحيواني بالخمره الدكتور راجح الشنبري والاطباء العاملين بالموقع ، ووقف على سير العمل فيه ومناقشة جاهزيتة لتحقيق كافة الاهداف ، حيث يتم توجيه الإرساليات الحيوانية الوارده عبر ميناء جدة الإسلامي إلى محجر الخمره لاستكمال إجراءاتها المحجريه للتأكد من سلامتها وفسحها بعد ان تتم مراجعة المستندات والشهادات الصحية، وإجراء عمليات الكشف الظاهري والفحص المخبري من المختصين في محجر الميناء ، والتأكد من تطبيق الأوزان القياسية ومطابقته، وعدم وجود مخالفات لنظام الرفق بالحيوان ونظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية،

كما أطلع على صحة المواشي المحجوره والتي يقدر عددها ما يقارب 40 الف رأس من الماشية .

وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحجر الحيواني بالخمرة بحوالي ( 180.000) رأس من الماشية و 9 حظائر للعزل المغلق و5 محارق .

وأشاد الغامدي بالأعمال التي يقوم بها العاملون في المحاجر ، وناشد الموردين بأهمية التعاون من خلال تطبيق كافة الاشتراطات والالتزام بكامل التعليمات للحفاظ على سلامة ثرواتنا.