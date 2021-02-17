نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإدارة العامة للخدمات الطبية للتقديم على الوظائف الصحية بالقوات المسلحة وموعد التقديم والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة للقات المسلحة السعودية عن وظائف شاغرة بها وأعلنت أن رابط الإدارة العامة للخدمات الطبية سوف يستقبل الراغبين في التقديم للوظائف المتاحة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات سنقدمها لاحقاً بالمقال للعمل بمستشفيات القوات المسلحة بحفر الباطن وشرورة ووادي الدواسر وأعلنت موعد التقديم وشروط التقديم.

رابط الإدارة العامة للخدمات الطبية

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة السعودية أن التقديم على الوظائف سيكون عبر منصة الإدارة العامة للخدمات الصحية على الإنترنت وفق الشروط المطلوبة للوظائف وفي المواعيد المحددة للتقديم.

موعد التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية السعودية أن التقديم على الوظائف سوف يكون من يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/16 حتى يوم 8 من شهر مارس القادم 2021.

مسميات الوظائف المتاحة في الخدمات الطبية

طبيب مقيم طوارئ : العدد المطلوب 3 وظائف.

ممرضة مسجلة قانونية ثانية وحدة التوليد : العدد 6 وظائف.

ممرضة مسجلة أولى وحدة التوليد : العدد وظيفتين.

ممرضة قانونية ثانية قسم الطوارئ : العدد 5 وظائف.

ممرضة قانونية أولى وحدة التوليد : العدد 6 وظائف.

ممرضة قانونية أولى قسم الطوارئ : العدد 6 وظائف.

ممرضة قانونية ثانية جناح الأطفال : العدد 3 وظائف.

ممرضة قانونية ثانية وحدة العناية المركزة الأطفال : العدد 3 وظائف.

ممرضة قانونية ثانية وحدة الغسيل الكلوي : العدد المطلوب وظيفتين.

ممرضة قانونية ثانية وحدة العناية المركزة للكبار : العدد 4 وظائف.

ممرضة قانونية أولى وحدة العناية المركزة للكبار : العدد المطلوب 4 وظائف.

رئيسة التمريض وحدة التوليد : العدد 3 وظائف.

رئيسة تمريض وحدة جراحة النساء : العدد المطلوب 2 وظيفة.

رئيسة توليد قسم الطوارئ : وظيفة واحدة.

رئيسة التمريض وحدة العناية المركزة للكبار : العدد وظيفة واحدة.

ممرضة قانونية أولى جناح الأطفال : عدد 3 وظائف.

أستشاري طب وجراحة العيون : وظيفة واحدة.

وظيفة طبيب نائب أول تخدير.

أخصائي علاج طبيعي : العدد المطلوب وظيفتين.

أخصائي فيزيائي طبي.

أخصائي العلاج الوظيفي.

أخصائي تعقيم لوازم طبية : العدد المطلوب 3 وظائف.

طبيب عيون.

أستشاري تخدير.

ممرضة تنويم رجال : العدد المطلوب 4 وظائف.

شروط التقديم لوظائف الخدمات الطبية السعودية

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية ومتزوج من سعودية.

أن يجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية الخاصة بالوظيفة.

أن يكون حاصل على الشهادات المطلوبة للتقديم على الوظائف ” البكلوريوس، الماجستير، الدكتوراه، البورد.

أن يكون لائق طبياً وحسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا.