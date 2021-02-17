نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 قيد مراجعة وزارة الموارد البشرية برقم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442، من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال تلك الفترة، وذلك وفقاً لتصريحات الوزارة من أقترابها من حصر أسماء المستفيدين لعام 1442، وأوضحت الوزارة أن المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي يكون بناء على شروط ومعايير يتم وضعها بمعرفت الوزارة، بالاضافة لذلك أيضاً فالمساعدة المقطوعة غير مرتبطة بموعد ثابت بل يتم صرفها بشكل سنوي أو نصف سنوي وفقاً للوضع الاقتصادي للمملكة.

شروط المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية 1442

إلا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. أن يكون المستفيدي حامل الجنسية السعودية، فهو شرط أساسي وغير متوفره للأخوة الوافدين. أن يكون مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، وإلا يكون قد غادر المملكة لمدة ثلاثة أشهر متتالية. أن يكون المستفيدي من أصحاب الدخل المحدود، فلا يزيد الراتب الشهري عن 2000 ريال سعودي. قيمة المساعدة المقطوعة تتراوح بين 2000 ريال حتي 30 ألف ريال سعودي، يتم تحددها وفقاً لعدد أفراد الأسرة والوضع المادي لها. تصرف المساعدة المقطوعة لأسحاب معاش الضمان الاجتماعي، وللأسر الفقيرة. من شروط الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، إلا يكون المستفيد قد صرف له أب مساعدة خلال هذا العام. تصرف مساعدة الضمان الاجتماعي للأرملة، والمطلقة، والمرآة التي تعيل أسرة وفقدت زوجها، ولأسر السجناء، ولأصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية. من شروط صرف المساعدة المقطوعة إلا يكون المستفيد لديه سجل تجاري بأسمه، أو محال تجارية، أوعقار.

الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

الدخول على موقع وزارة الوارد البشرية عبر الانترنت.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

إدخال رقم الطلب.

الضغط على زر الاستعلام.

سوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على كافة المعلومات المتعلقة بمساعدة الضمان الاجتماعي، وموعد الصرف لعام 1442، بالاضافة لأسماء المستفيدين.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو جديد ومتعلق بالمساعدة المقطوعة لعام 1442/2021، وفى انتظار إعلان موعد صرف الدفعة الجديدة من وزارة الموارد البشرية وسنقوم بإعلانه لكم فوراً.. تابعونا.