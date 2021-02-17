إضاءات الروح….عائشة العلوني

هل أخبرت نفسك يوما أن ابتسامتك المشرقة

تشبه شروق الشمس تغطي الارض نوراً

أو إنها تشبه البدر ليلة اكتماله

إضاءات الروح تتجلى بتلك اللمعة التي تملأ العين

كل صباح قبل النهوض من فراشك أحمد الله على بقاء الروح

ثم أرسل رسالة صغيرة لنفسك أخبرها بمدي فخرك بها

وحبك لنفسك نوع من أنواع مكافأة الذات

نعلم جميعا أن الحياة تسير بخيرها وشرها

والوقوف عند منحنى من منحنياتها أنما هو ضعف

الجرح والألم والمرض والفقر والفقدان والغنى والرزق ماهي إلا رسائل تخبرنا

أن الحياة لم تخلق لأن يعيش الجميع بنفس الطبقة

ربما كان أشد فقراً أو أعظم مرضاً ولكن راضي ومؤمن فتطمئن النفس

وقد يكون غني وبكامل صحته ولكن تجسدت روحه يأساً

إنما هي قناعات

ومن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط

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