دوت الخليج – بندري شبيلي

دشن نادي أبها الأدبي المرحلة الرابعة من مبادرة “الثقافة إلى بيتك” بأمسية قصصية بمناسبة اليوم العالمي للقصة، وقال

رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد آل مريع: إن النادي كان يعتزم أن يكون البرنامج الثقافي لهذا العام ٢٠٢١ حضوريا من خلال الاستضافات في مقر النادي، لكن المستجدات التي أعلنت عنها وزارة الصحة بخصوص التأكيد على الإجراءات الاحترازية جعلت من الواجب على الجميع التقيد بهذه التعليمات والتعاون بمراعاة جميع الاحترازات الوقائية ولذلك كان خيار مبادرة “الثقافة إلى بيتك” حاضرا لنجاحها في استمرار العمل الثقافي خلال العام الماضي٢٠٢٠.. وستكون هنالك فعالية ثقافية كل ثلاثاء من كل أسبوع إلى بداية موعد الإجازة الصيفية حيث ينطلق موسم النادي الثقافي الخاص بصيف أبها..

من جهة أخرى كان النادي قد نظم أمسية قصصية ليلة الثلاثاء الموافق ١٦/٢/٢٠٢١ للقاصين:

د. عبدالعزيز الطلحي أ.عبدالعزيز الصقعبي أ .سميرة الزهراني أ.ظافر الجبيري

وقدمتها أ.تغريد العلكمي؛ جاءت هذه الأمسية احتفاء باليوم العالمي للقصة

قدمت العلكمي الضيوف ودعتهم إلى البدء في قراءة نصوصم في ثلاث جولات

قرأ فيها المشاركون نصوصا متفاوتة بين القصيرة والقصيرة جدا ذلك بحضور وتفاعل من الحاضرين المهتمين بهذا الجنس الأدبي من النقاد والكتاب.. في نهاية الأمسية

قدم رئيس مجلس الإدارة د.أحمد بن علي آل مريع كلمة النادي مبديا شكره للمشاركين والحاضرين في أول برامج المرحلة الرابعة منوها على أهمية السرد وأنه يجمع بين الثقافة والإنسان وأنه معادل الحياة الحقيقية التي لا يمكن التعبير عنها إلا من خلال السرد..

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أدبي أبها يطلق المرحلة الرابعة من مبادرته “الثقافة إلى بيتك” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.