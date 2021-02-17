بلدي أملج وجولته الميدانية على المشاريع الجاري تنفيذها والأخرى المتعثرة،،،

دوت الخليج _ بندري شبيلي صرح رئيس المجلس البلدي بأملج اللواء الدكتور مهندس (م) عبدالعزيز بن محمود الجهني بأن اعضاء المجلس قاموا صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٧/فبراير/٢٠٢١ بجولة ميدانية شملت الأتي :-

١-مشروع درء اخطار السيول وتصريف مياه الامطار

٢-سفلتة مخططات المنح

٣-مشروع تسوية المخططات مختلفة المناسيب

٤-تحسين وتجميل الواجهة البحرية

٥- تطوير المنطقة المركزية

٦- تهذيب المناطق الجبلية وتحسينها

٧-تحسين وتجميل المداخل

٨- مبادرة المباني /بلدية املج

٩- صيانة الشوارع والارصفة والانارة والحدائق

١٠-مشروع صيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وتم الاستماع إلى شرح مفصل من رئيس بلدية أملج مهندس خلف عودة العنزي، شملت التكاليف ومدد التنفيذ ونسب الإنجاز، وأسباب تعثر بعض تلك المشاريع؛

تمهيدا لدراستها ووضع الحلول النظامية والمناسبة لها، لتصب المحصلة في تطوير العمل البلدي خدمة للمحافظة وأهلها والمقيمين على أرضها وزوارها وسياحها.

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