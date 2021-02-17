نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير البريد الإلكتروني في نظام نور واسترجاع كلمة المرور بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغيير البريد الإلكتروني في نظام نور ، أكثر ما يبحث عنه أولياء الأمور، خاصة ممن يسجلون بريدهم الإلكتروني ولا يتذكرون بأي بريد تم التسجيل في نظام نور برقم الهوية، وهو أحد أبرز وأشهر الأنظمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم، في المملكة العربية السعودية، لتسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي، وفقًا لشروط الوزارة المحددة مسبقًا، وتسجيل طلاب لروضات، بالإضافة إلى الحصول على نتائج الطلاب عبر نظام نور، كل تلك الخدمات يقدمها نظام نور للطلاب وأولياء الأمور، بهدف التيسير على المستخدمين، واستكمال منظومة التعليم الإلكترونية، التي بدأتها المملكة منذ سنوات مضت، لتحقيق رؤية المملكة 2030 في عدد من المجالات أهمها التعليم.

تغيير البريد الإلكتروني في نظام نور

مع كل تلك الأهمية لنظام نور، خاصة مع تسجيل المستجدين بنظام نور 1443 .noor gov sa، والذي يستمر حتى سداد الشواغر أو انتهاء موعد التسجيل في يوم 26 سبتمبر 2021م، قد يواجه أولياء الأمور بضع عقبات بسيطة، أثناء استخدام نظام نور والتسجيل به، منها نسيان كلمة المرور أو الرغبة في تغيير البريد الإلكتروني بنظام نور، وهنا نجيب على تساؤل العديد من أولياء الأمور والطلاب كذلك، وهو كيف أغير البريد الإلكتروني في نظام نور، والإجابة تكمن في الخطوات التالية:

قم أولا بالدخول إلى رابط نظام نور الرسمي. أدخل اسم المستخدم الخاص بك، ثم كلمة المرور. اذهب إلى أيقونة البيانات الشخصية، واضغط عليها. انقر على كلمة البريد الإلكتروني. اختر تعديل البريد الإلكتروني. قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الجديد الذي ترغب به. اضغط على تفعيل البريد الإلكتروني. اذهب إلى بريدك الإلكتروني الجديد، وافتح الرسالة الموجهة إليك من نظام نور. انقر على رابط التفعيل المرسل إليك. وهكذا تكون قد تغلبت على مشكلتك، وحل مشكلة الإميل في نظام نور.

كيف استرجع كلمة مرور نظام نور

سؤال آخر يطرحه المستخدمون، وهو كيف ادخل نظام نور اذا نسيت الرقم السري والإيميل، ونسيان كلمة المرور أو فقدانها تمامًا يمثل أمرًا معروفًا، نظرًا لضعف استخدام النظام، من قبل المستفيدين مما يؤدي إلى نسيانهم لكلمة المرور. وحل مشكلة فقدان كلمة المرور في نظام نور هي:

اذهب إلى رابط نظام نور لتسجيل الطلاب الجدد بالأول الابتدائي. ثم اذهب إلى كلمة المرور، واختر العبارة أسفلها (نسيت كلمة المرور). أدخل رقم الهوية الوطنية الرقمية. أدخل رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة. قم بإدخال البريد الإلكتروني، المسجل به لدى نظام نور. ثم اختر إرسال كلمة المرور. اذهب إلى بريدك الإلكتروني، وقم بالضغط على الرابط المرسل إليك، من نظام نور للطلاب. قم بإعادة تعيين كلمة مرور جديدة، واحفظها لديك. اضغط أيقونة حفظ، وهكذا تكون قد تغلبت على مشكلة نسيان كلمة المرور في نظام نور، وقمت بعمل تغيير كلمة السر في نظام نور للطلاب.