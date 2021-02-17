كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك والإلغاء في التأمينات الاجتماعية 1442

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن مدة الاشتراك والإلغاء تخص كل مشترك في التأمينات الاجتماعية حيث يستفيد المواطنين في المملكة من الاشتراك في التأمينات التي تعمل على مساعدة ومساندة الكثير من المحتاجين وذوى الدخل المحدود لموجهة أعباء الحياه دون تكبل، كما أن مؤسسه التأمينات من اكبر المؤسسات الخدمية بالمملكة لتقديمها كثير من الخدمات الهامة لفئة كبيرة بالدولة، وتقوم المؤسسة بتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين فيها، لذلك يجب معرفة طريقة الاستعلام برقم الهوية عن التأمينات الاجتماعية وخطوات ألإلغاء التي يبحث عنها المستحقين للدعم المالي من التأمينات.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 1442

الدخول للموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتامين الاجتماعي . تسجيل الدخول لخدمة خدمات تأمين أون لاين. ثم الضغط على خدمة الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية. ثم تسجيل رقم الإقامة أو تسجيل رقم هوية المشترك. يتم تسجيل رقم التأمين الخاص بالشخص المستعلم. ثم الضغط على الاستعلام. ظهور كافة البيانات الخاصة بمرتبة الشخص على حسب الضمان الاجتماعي وعلى حسب فترة الاشتراك.

الاستعلام عن إلغاء الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 1442

الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية. يتم الضغط على الخدمات العامة. ثم يتم الضغط الخدمات الإلكترونية. اذا كان الشخص مشترك في الموقع لابد من إدخال شروط الطلب لإلغاء الاشتراك عبر البريد الوارد. ثم الضغط على حالة الاعتماد. يجب التأكد من صلاحية فترة تسجيل المشترك. ثم الضغط على حفظ

التسجيل في التأمينات الاجتماعية

الدخول للموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. يتم الضغط على التسجيل في خدمات التأمينات عبر الإنترنت. كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة. يتم ملء الحقول المطلوبة بالكامل. ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم بشكل صحيح. إرسال رسالة لتأكيد عملية التسجيل من الموقع.

والجدير بالذكران المؤسسة تتابع صرف الإعانات الاجتماعية للأفراد والأسر أيضا الذين قد اشتركوا في نظام التأمينات كما أن المقيمين لهم الحق الاستعلام عن اشتراكهم برقم الهوية أو السجل المدني ودفع الاشتراك المحدد وخطوات تسجيل الدخول إلى التأمينات الاجتماعية أون لاين وكثير من الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين في المملكة.