نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام برقم الهوية عن التأمينات الاجتماعية وخطوات ألإلغاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام برقم الهوية عن التأمينات الاجتماعية يخدم شريحة كبيرة من المواطنين بالمملكة من العمال والموظفين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لمواجهة أعباء المعيشة بتقديم أعانات ودخل ثابت للأسرة ذوى الدخل المحدود أو المنعدم، ويعد نظام التأمينات الاجتماعية صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التي يقدمها المجتمع لمواعينه، وتعد ألمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من اهم المؤسسات التي تسعى إلى تحسين المعيشة ومساعدتهم في مواجهة صعوبات الحياه،كما أن المؤسسة تعمل على تطبيق نظام التامين وتنفيذه بشكل دقيق وتقوم بتحصيل الاشتراكات من أصحاب الأعمال، وصرف التعويضات للمستحقين من المشتركين أو أفراد،ولذلك كان من الضروري الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية ومعرفة كافه الاستفسار عن الدعم والتامين والمستحقين وأيضا طريقة الإلغاء برقم الهوية أو السجل المدني.

الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية.

الدخول إلى الموقع الرسمي للتامينا الاجتماعية. أنشاء حساب على الموقع وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي. الضغط على الخدمات الالكتروانية. الضغط على التحقق من الاشتراك. الضغط على التامين أون لاين. كتابة رقم الهوية الوطنية. الضغط على استعلام. الانتقال إلى صفحة الاستعلام وبها كافة البيانات

خطوات الإلغاء بالتأمينات

الدخول إلى الموقع الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

الضغط على خدمات عامة ثم خدمات الكروانية.

اختيار الفاء مدة الاشتراك.

اختيار حالة الاعتماد.

يجب الاعتراف بصحة المدة المسجلة.

ظهور صفحة تأكد إلغاء الاشتراك.

الاستعلام عن المستحقات التأمينية

الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. تسجيل الدخول عبى الموقع الإلكتروني. اختيار خدمات إلكترونية. اختيار الاستعلام عن مستحقات تأمينية. يمكن النظر مباشرة على كافة الكشوف التي تحتوي على أسماء المستحقين للتأمينات.

والجدير بالذكر أن اصدرا المؤسسة العامة للتأمينات الموقع الكتروانى لمعرفة المستحقات والاستعلام عن التامين وفر الكثير من الجهد والوقت المبذول قي الذهاب إلى مكاتب للاستفسار عن أسماء المستحقين للتامين، لذلك الموقع إلكتروني سهل على المستفيدين الاستفادة من معرفة قيمة التأمينات وتحديث بياناتهم ومعرفة أسماء المشتركين أو القم التأميني الخاص بهم،وأيضا تتلقى المؤسسة طالبات المستحقين للتامين من خلال الموقع الكتروانى مما سهل عليها القيام بالعديد من الأعمال وتطويرها لكونها من اهم المؤسسات الموجودة في المملكة ألتي تقدم العديد من الخدمات التي يستفيد منها اغلب الفئات بالمجتمع السعودي.

الجدير بالذكر أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخدمات الذاتية لأصحاب العمل والمستفيدين والمشتركين خدمة الاستفسار أو سؤال عن مشكلة أو استعلام وذلك عبر هاتف التأمينات المجاني 8001243344 باللغتين العربية والإنجليزية وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات متميزة وسهله لعملائها في أي مكان وتقديم الكثير من الخدمات الهامة كالاستعلام عن مدة الاشتراك والإلغاء في التأمينات الاجتماعية 1442 وغيرها الكثير.