نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل كلمة المرور في نظام نور noor.moe.gov.sa لولي الأمر بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفعيل كلمة المرور في نظام نور ، بخطوات بسيطة تسهل على المستفيدين استخدام نظام نور، خاصة وأن نظام نور هو أكبر منصة أطلقتها وزارة التعليم السعودية، لإنجاز العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين كذلك، فمن خلالها يتمكن ولي الأمر من التسجيل لولده في الصف الأول الابتدائي بنظام نور، وكذلك يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب عبر نظام نور، والحصول على خدمات وتقارير مهمة لولي الأمر والمعلم كذلك، ومن أجل التيسير على المستفيدين، يمكّن نظام نور ولي الأمر، من إجراء عددًا من الأمور منها تعديل بيانات ولي الأمر نظام نور، وتعديل رقم الجوال في نظام نور، بالإضافة إلى التمكين من تغيير اسم المستخدم في نظام نور، وحل مشكلة الإميل في نظام نور.

تفعيل كلمة المرور في نظام نور

إذا كنت قد تابعت تعليمات وزراة التعليم السعودية، منذ شهر مضى وقمت باستخدام نظام نور، مع بدء تسجيل المستجدين بنظام نور 1443، حسب شروط القبول بالأول الابتدائي 1443 وترغب في تعديل بعض البينات كولي أمر في نظام نور، أو تفعيل كلمة المرور الخاصة بك، يمكنك عمل ذلك بكل سهولة، من خلال خطوات تفعيل كلمة المرور في نظام نور للطلاب وأولياء الأمور التالية:

افتح رابط نظام نور الرسمي. سجل اسم المستخدم ثم أدخل كلمة المرور السرية. أدخل رمز التحقق لإثبات أنك لست روبوت. انتظر قليلًا وسوف تفتح أمامك، صفحة تفعيل كلمة السر تلقائيًا. أدخل كلمة مرور جديدة، ثم أدخلها في الخانة الثانية مرة أخرى. ضع بريدك الإلكتروني المسجل لدى نظام نور، أو أدخل بريد إلكتروني جديد، ولاحظ أنه يمكنك تغيير البريد الإلكتروني في نظام نور بخطوات بسيطة أيضًا، إذا أردت ذلك في أي وقت. قم بحفظ البيانات التي أدخلتها. سوف يرسل إليك نظام نور، أرقام تفعيل كلمة السر عبر البريد الإلكتروني، احصل عليها ثم أدخلها في المكان المخصص لها. سوف تنتقل تلقائيًا إلى الصفحة الرئيسة مرة أخرى، عقب إجراء التفعيل.

خطوات تغيير كلمة السر في نظام نور

قم بزيارة رابط نظام نور الرسمي. سجل اسم المستخدم ثم أدخل كلمة المرور السرية. أدخل رمز التحقق لإثبات أنك لست روبوت. أدخل إلى قائمة البيانات الشخصية من القائمة. اختر تغيير كلمة المرور السرية. أدخل كلمة مرورك الحالية، ثم أدخل كلمة المرور السرية الجديدة. قم بحفظ الخطوات التي أجريتها فقط، وهكذا تكون قد قمت تغيير كلمة المرور في نظام نور.