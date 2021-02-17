نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استخدام برنامج توكلنا الخدمات المقدمة وطريقة التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة استخدام برنامج توكلنا من تعد من أكثر الأسئلة المطروحة من قبل الأفراد بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية سواء كانوا من المواطنين أو الوافدين أو الزائرين وذلك لمعرفة ما يمكن لبرنامج توكلنا إتمامه للعملاء بمجرد تسجيل دخول جديد في توكلنا وأيضًا معرفة شروط توكلنا للأطفال ومعرفة طريقة التسجيل في توكلنا من خلال منصة أبشر ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة استخدام برنامج توكلنا والخدمات المقدمة للأفراد.

طريقة استخدام برنامج توكلنا

بمجرد أن يقوم الفرد بتحميل تطبيق توكلنا فإنه يبحث عن طريقة استخدام برنامج توكلنا ويمكن معرفة كافة الخطوات الخاصة بالتسجيل من خلال موقع توكلنا الرسمي ومعرفة كيفية تحميل برنامج توكلنا واختيار الإصدار الخاص بالجوال المستخدم.

كيف اسجل في توكلنا

يمكن التسجيل في تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لتطبيق توكلنا.

اختيار الإصدار المناسب للجوال سواء لأجهزة الاندرويد أو هواتف الايفون.

بعد ذلك يقوم الفرد بالضغط على كلمة تسجيل جديد.

يتم بعد ذلك طلب بعض المعلومات الشخصية ورقم الجوال المسجل على منصة أبشر.

يقوم الموقع بإرسال رسالة تأكيد على الهاتف وبعدها يتم كتابتها ضمن خطوات التسجيل.

يقوم الفرد بتحديد محل الإقامة بصورة صحيحة والإجابة على الأسئلة الصحية التي يطرحها التطبيق على المستخدم.

يقوم بعد ذلك المستخدم بإضافة التابعين والمكفولين والموجودين بنفس محل الإقامة.

بمجرد الانتهاء من التسجيل يتم الضغط على كلمة أبدا ليتم الاستفادة من خدمات التطبيق.

خدمات تطبيق توكلنا

يمكن للأفراد من خلال تسجيل الدخول في توكلنا الحصول على بعض الخدمات ومنها:

الحصول على تصريح طبي طارئ ومن خلاله يسمح بالخروج للمريض ومرافق معه خلال فترة المنع داخل المحافظة أو المنطقة.

التبيلغ عن حالة مشتبه بها صحيًا من خلال تقديم بعض المعلومات عن حالة الشخص المشتبه به والضغط على كلمة تقديم البلاغ.

يمكن للفرد استعراض المخالفات الخاصة بمنع التجوال.

يمكن لراغبين ممارسة رياضة المشي الحصول على تصريح للمشي ساعة واحدة داخل الحي الخاص بهم.

الاستفادة من خدمة تصريح الحج، والعمرة.

إمكانية معرفة الحالة الدراسية للإبناء.

بالإضافة إلى بعض الخدمات الهامة المتعلقة بوزارة الصحة والعنوان الوطني وكذلك الجهات العدلية.