نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول 1442 للتعليم عن بعد وطريقة عمل الواجبات المنزلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية هذه الفترة عن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول حيث أصبحت المنصة هي المسئولة عن تقديم المناهج الدراسية للطلاب بعد قرار إغلاق المدارس، ولهذا فقد قررت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة التعليم السعودية أن تستكمل الدراسة بالتعليم عن بعد من خلال هذه المنصة الإلكترونية حتى تنتهي أزمة كورونا وتأتي هذه الإجراءات ضمن اجراءات الوقاية التي اتخذتها المملكة السعودية بهدف القضاء على تفشي كورونا، ونحن في موقعنا نهتم بكتابة الكثير من المقالات التي تخص الشأن التعليمي في المملكة، ولهذا نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي ليتمكن أبنائنا الطلاب من تسجيل حضوهم في الحصص اليومية ومتابعة الواجبات المنزلية، فتابعونا.

خطوات تسجيل منصة مدرستي

نجحت منصة مدرستي في خلق تواصل متميز بين المعلم والطالب من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية بهدف جعل عملية التعيم رائعة وسهلة، فقد أصبحت المنصة هي المنصة الرسمية لعملية التعليم عن بعد بعد غلق المدارس، وتقدم المنصة للطلاب كل ما يحتاجونه من حضور للدروس اليومية وعمل الواجبات المنزلية وحل الإختبارات وأكثر من هذا، ويُمكنكم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الخطوات التالية:

أولاً ادخل إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي .

. ثانياً سجل الدخول واكتب اسمك ورقمك السري المأخوذ من تطبيق توكلنا.

الآن تستطيع أن تستخدم الموقع وتواصل دروسك.

منصة مدرستي

نجحت منصة مدرستي في استكمال العملية التعليمية وعدم تعطلها عبر استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، واستطاعت أن تجعل الأمور اسهل وأبسط على الطلاب فهي تقدم لهم إمكانيات كثيرة منها تسجيل الحضور في الحصص وعمل الواجبات المنزلية وحل الإختبارات إلى غيرها من عملية التواصل الممتعة مع المعلم.