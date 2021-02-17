“الصحة” توضح شروط تلقي الجرعة الثانية من لقاح “كورونا” حال الإصابة بالفيروس بعد الجرعة الأولى

بلادي – الرياض :
ردت وزارة الصحة على استفسار بشأن شروط تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا حال أصيب الشخص بالفيروس بعد تلقيه الجرعة الأولى.
وأوضحت الوزارة أنه في حال ثبوت الإصابة يكون إعطاء الجرعة الثانية بعد تحقيق شرط التعافي والذي يتأكد بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه بعد إتمام مدة التعافي، فإن ذلك لا يستدعي تأكيد فحص مخبري.
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