تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قَتل آخر بسبب خلاف بينهما

بلادي – الرياض :

نفذت وزارة الداخلية بمدينة نجران اليوم (الأربعاء)، حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل آخر بإطلاق النار عليه من سِلاح رشاش؛ بسبب خلاف بينهما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن المدعو/ محمد بن ظافر بن مانع العباس، أقدم على قَتل/ علي بن محمد بن صالح اليامي، وتمكنت سلطات الأمن من القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وأضاف البيان أن الجاني المذكور أُحيل إلى المحكمة العامة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القصر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص.

وأشار إلى أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الجاني اليوم.