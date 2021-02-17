تعرف على ترتيب دول مجلس التعاون في أسواق السلع العالمية خلال 2020

بلادي – الرياض :

احتلت دول مجلس التعاون الخليجي، مراكز متقدمة في أسواق السلع العالمية خلال 2020.

وجاءت المملكة في المرتبة الثانية على مستوى العالم في إنتاج النفط الخام، والإمارات في المرتبة السادسة، والكويت في المرتبة التاسعة، وقطر في المرتبة الـ 14، وعمان في المرتبة الـ 20.

فيما احتلت السعودية المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج أسمدة الفوسفور والبوتاسيوم، والتاسعة في إنتاج البوكسيت، والعاشرة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، تلتها قطر في المرتبة الـ 11.

وكان ترتيب دول مجلس التعاون في إنتاج الألمنيوم المكرر كالتالي: بالمرتبة الخامسة الإمارات، والثامنة للبحرين، والـ 11 للسعودية.

وحلّت الإمارات في المرتبة الـ 13 عالميًا في تصنيع الذهب، بينما احتلت المملكة المرتبة الـ 15، وذلك طبقًا للبيانات التي نشرها مركز الإحصاء الخليجي.

وفي إنتاج الغاز الطبيعي، كانت المرتبة الرابعة عالميًا من نصيب قطر، والتاسعة من نصيب المملكة، وجاءت الإمارات في المرتبة الـ15، وعمان في المرتبة الـ 20.

وكانت دولة الإمارات، في المرتبة الثامنة عالميًا في إعادة تصدير الشاي.