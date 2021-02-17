برنامج “ريف” يتفاعل مع فيديو لسيدة من جازان تعمل في صناعة منتجات يدوية من الحصير ويتعهد بدعمها

بلادي – الرياض :
تفاعل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة “ريف”، مع مقطع فيديو لسيدة من منطقة جازان تعمل في مجال صناعة المنتجات اليدوية من الحصير.
ودعا البرنامج المتخصص في مجال دعم صغار المنتجين الزراعيين، لتزويده بوسيلة للتواصل مع السيدة، وتدعى “فاطم جريبي”، وذلك لدعمها مادياً من أجل تطوير عملها ضمن قطاع القيمة المضافة للأسر الريفية المنتجة.
وظهرت السيدة وهي من مواطني مركز الشقيري بجازان، في مقطع نشرته قناة “العربية”، مبينة أنها تعمل في مجال صناعة المنتجات اليدوية من الحصير، منذ أكثر من 50 عامًا، تخللتها بعض سنوات التوقف.
وأبانت أنها تعرض منتجاتها في السوق، أو عبر الاختيار المباشر لزبائنها، وهي تعتبر مصدرًا للرزق، وتطمح إلى أن تشارك في مهرجان الجنادرية.
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