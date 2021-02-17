“التخصصات الصحية” تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان إلى مؤسسات القطاع الصحي

بلادي – الرياض :

دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأكثر من 340 خريجاً وخريجة إلى القطاع الصحي يمثلون الدفعة الأولى من برنامج “مساعد طبيب أسنان” المنتهي بالتوظيف.

وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن عبده خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً أمس (الثلاثاء)؛ أن برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف، يعد واحداً من البرامج التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية التابعة لها، بالشراكة مع وزارة الصحة.

وأبان أن البرنامج يهدف إلى تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، لافتاً إلى أنه جرى تنفيذه في أكثر من 18 مركزاً تدريبياً بالقطاعين الحكومي والخاص على 9 مناطق داخل المملكة.