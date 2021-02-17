بلادي – الرياض :
دفعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بأكثر من 340 خريجاً وخريجة إلى القطاع الصحي يمثلون الدفعة الأولى من برنامج “مساعد طبيب أسنان” المنتهي بالتوظيف.
وأوضح الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن عبده خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة افتراضياً أمس (الثلاثاء)؛ أن برنامج مساعد طبيب أسنان المنتهي بالتوظيف، يعد واحداً من البرامج التي أشرفت على تنفيذها الأكاديمية الصحية التابعة لها، بالشراكة مع وزارة الصحة.
وأبان أن البرنامج يهدف إلى تأهيل قوى عاملة من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، لافتاً إلى أنه جرى تنفيذه في أكثر من 18 مركزاً تدريبياً بالقطاعين الحكومي والخاص على 9 مناطق داخل المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “التخصصات الصحية” تدفع بـ 345 مساعد طبيب أسنان إلى مؤسسات القطاع الصحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.