“الأرصاد” تصدر تنبيهات بهطول أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

بلادي – الرياض :

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأربعاء)، عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس في عدد من مناطق المملكة، ومنها منطقة المدينة المنورة، حيث توقع أن تشهد أمطارًا رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، مبيناً أن هذه الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 12 ظهرًا.

كما توقع المركز نشاطًا للرياح وأتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات العلا، والعيص، وخيبر، وينبع، مشيراً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

ونبه لتكون سحب رعدية ممطرة، ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية حتى الساعة الـ10 مساءً على الباحة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، بينما تستمر هذه الأجواء حتى الساعة الـ8 مساءً على أضم، والطائف، والعرضيات وميسان، في حين تتكون السحب الرعدية حتى الساعة الـ7 مساءً على الجموم والعاصمة المقدسة، والكامل، بينما تشهد الليث وبحرة أمطاراً رعدية حتى الساعة الـ 3 عصراً.

وأضاف المركز أن حفر الباطن وقرية العليا ستشهدان اليوم أمطاراً رعدية، ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الخميس، بينما تتكون سحب رعدية ممطرة حتى الساعة الواحدة من يوم غد على الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والرس، والشماسية، والمذنب، والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، وعنيزة، وعيون الجواء.

كما تشهد عدة محافظات ومدن في المملكة نشاطًَا في الرياح المثيرة للأتربة، ومنها السليل، وادي الدواسر حتى الساعة الثامنة مساءً، والوجه، وأملج، وحقل، وضباء حتى الساعة الـ9 مساءً، والعويقيلة، ورفحاء حتى الساعة الـ 6 مساءً، وطريف عرعر، والقريات، ودومة الجندل، وسكاكا، وطبرجل حتى الساعة الـ 3 عصرًا.