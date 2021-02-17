كل ما تريد معرفته عن “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة” الذي وافق مجلس الوزراء على إنشائه

بلادي – الرياض :
وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، على إنشاء “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، وذلك بهدف زيادة التمويل المقدم إلى القطاع وتعزيز نموه، وسد الفجوة التمويلية.
وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مساء أمس إطلاق البنك، الذي يأتي كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، لتعزيز إسهامات الصندوق في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم.
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