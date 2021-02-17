مصادر من داخل “أبل” تكشف عن موعد إصدار “آيفون” القابل للطي وأبرز مواصفاته

بلادي – الرياض :
كشفت تسريبات صحفية عن معلومات جديدة متعلقة بهاتف آيفون القابل للطي الجديد.
وقالت مصادر من داخل أبل، إن آيفون القابل للطي، الذي تطوره الشركة منذ 2017، سيُدعم بقلم ذكي وفريد من نوعه.
وأضافت المصادر، بحسب موقع “جي إس إم آرينا” المختص في الشؤون التقنية، أن موعد الإطلاق قد يكون العام المقبل، وقد يتأخر حتى عام 2023.
فيما أشار خبراء إلى أن الهاتف الجديد سيشبه الشكل الصدفي الذي ظهر في هاتف “سامسونغ جالاكسي زد فليب”، فيما ستبلغ أبعاده ما بين 7.3 و7.6 بوصة.
وتوقعت المصادر أن يكون إطلاق نظارات الواقع الافتراضي المعزز وسيارات ذاتية القيادة متزامنًا مع إطلاق “آيفون” القابل للطي.
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