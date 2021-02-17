نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق توكلنا نظام هاتفك لايتوافق مع التطبيق استفاد من توكلنا بدون تطبيق على هاتفك 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق توكلنا دائماً يراعي حل المشاكل التي تقابل مسنخدمي برنامج توكلنا وخدماته، حيث أنه تم صيانة التطبيق بعد ما حدث له من مشاكل في الفترة الأخيرة وانقطاع الاتصال به، وتم إضافة بعض تعديلات رائعة على التطبيق تضفي للمستخدم ميزات جديدة إيجابية، حيث تم وضع الحذر بالتطبيق، ويمكن للمستخدم استخدام ميزة مشاركة الوضع الصحي للتابعين والمكفولين، وتحديثات اخرى كثيرة، ولكن بعد أن تم تحديث التطبيق للنسخة الأخيرة 2.6.3 لهواتف الاندرويد والأيفون نظام ios ولأجهزة هواوي، حيث التطبيق يعمل على نظان 6.0 للاندرويد، ويعمل على نظان 10.0 على الأيفون، ولذلك لابد من توفر هذه النسخة على الأجهزة، ولذلك توكلنا استطاعت توفر حل لهذه المشكلة لمن لا توجد لديهم هذه الأنظمة على هاتفهم.

تطبيق توكلنا وكيفية الاستفادة من خدمات توكلنا بدون تطبيق على جهازك

تطبيق توكلنا كما ذكرنا لايتوافق مع جميع الأجهزة الذكية، ولذلك لأنه تم تحديثه ليعمل على نظام اندرويد 6ً0، ونظام أيفون 10.0 وأيفون أعلى.

ولذلك تم حل المشكلة هذه بأنه إذا كان نظام جهازك من الأنظمة التي لا تتوافق مع تطبيق توكلنا وهي:

أنظمة ios للأيفون التي تقل عن النسخة 10.0.

أنظمة الاندرويد Android التي تقل عن 6.0.

فيمكنك الاستفادة من خدمات تطبيق توكلنا من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني https://ta.sdaia.gov.sa/، حيث أنه تستطيع أن تستفيد استفادة كاملة من خدمات التطبيق عبر الموقع السابق ذكره.

نسيت كلمة المرور على تطبيق توكلنا ولا استطيع الدخول على الموقع ما الحل؟

من الأسئلة الشائعة: هو كيفية استرجاع كلمة المرور عند نسيانها في تطبيق توكلنا أو في الدخول على الموقع.

عند نسيان كلمة المرور ولديك رقم هاتف مسجل في منصة أبشر فالحل موجود حيث أن توكلنا يسمح بتحديد كلمة مرور جديدة من خلال صفحة الدخول نفسها، وتضغط على نسيت كلمة المرور، مع العلم أنه لاتمام العملية سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم جوالك المسجل لديهم كما قولنا، فبعد الضغط على نسيت كلمة المرور وكتابة البيانات الشخصية المطلوبة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم جوالك وبعدها تستطيع عمل كلمة مرور جديدة بكل سهول لحسابك في توكلنا.